Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

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За милых дам. В Вятской филармонии прошел праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. Кировчанок поздравили первые лица города и области.В зале филармонии собрались кировчанки самых разных профессий. Без женщин сегодня невозможно представить сельское хозяйство и промышленность, образование и культуру, здравоохранение и органы власти. Многие и на заслуженном отдыхе активно занимаются общественной работой. И для всех 8 марта - особенный день.В канун праздника звучали слова признательности и благодарности всем представительницам прекрасного пола, которые успевают работать, воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага, и при этом остаются отзывчивыми, яркими, обаятельными. С Международным женским днем поздравил кировчанок и глава региона.Прекрасным подарком в этот вечер стал праздничный концерт оркестра «Северная Звезда» и солиста Владислава Косарева.