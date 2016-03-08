Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии
АНТОНИНА ХЛОБЫСТОВА:
«Праздник - это счастье, коллектив, радость, радость общения, улыбки видеть на лицах людей, это хорошо».
«Это самый прекрасный день - для женщины, для девочки, для бабушки и для всей семьи, мы очень рады, что такой день существует, всех объединяет, и мужчин, и женщин».
В канун праздника звучали слова признательности и благодарности всем представительницам прекрасного пола, которые успевают работать, воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага, и при этом остаются отзывчивыми, яркими, обаятельными. С Международным женским днем поздравил кировчанок и глава региона.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Спасибо за ваш неутомимый труд, доброту и любовь. Вы согреваете наши сердца, создаете уют и комфорт, вы - наше самое большое богатство, помните об этом всегда. Пусть в вашей жизни будет много прекрасных поступков, добрых слов, запоминающихся сюрпризов и приятных мгновений, которые мужчины будут дарить вам не только сегодня, но круглый год. Пусть исполняются все ваши самые заветные желания. С праздником вас!».
Прекрасным подарком в этот вечер стал праздничный концерт оркестра «Северная Звезда» и солиста Владислава Косарева.
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