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Новости / Культура

Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

Сегодня, 13:17 | Просмотров: 67 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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За милых дам. В Вятской филармонии прошел праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. Кировчанок поздравили первые лица города и области.
 
 
В зале филармонии собрались кировчанки самых разных профессий. Без женщин сегодня невозможно представить сельское хозяйство и промышленность, образование и культуру, здравоохранение и органы власти. Многие и на заслуженном отдыхе активно занимаются общественной работой. И для всех 8 марта - особенный день.

Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии АНТОНИНА ХЛОБЫСТОВА:
«Праздник - это счастье, коллектив, радость, радость общения, улыбки видеть на лицах людей, это хорошо».
 
 
 
Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии ЛЮДМИЛА ЖУЙКОВА:
«Это самый прекрасный день - для женщины, для девочки, для бабушки и для всей семьи, мы очень рады, что такой день существует, всех объединяет, и мужчин, и женщин».

В канун праздника звучали слова признательности и благодарности всем представительницам прекрасного пола, которые успевают работать, воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага, и при этом остаются отзывчивыми, яркими, обаятельными. С Международным женским днем поздравил кировчанок и глава региона.

Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Спасибо за ваш неутомимый труд, доброту и любовь. Вы согреваете наши сердца, создаете уют и комфорт, вы - наше самое большое богатство, помните об этом всегда. Пусть в вашей жизни будет много прекрасных поступков, добрых слов, запоминающихся сюрпризов и приятных мгновений, которые мужчины будут дарить вам не только сегодня, но круглый год. Пусть исполняются все ваши самые заветные желания. С праздником вас!».

Прекрасным подарком в этот вечер стал праздничный концерт оркестра «Северная Звезда» и солиста Владислава Косарева.


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