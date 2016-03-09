В Кирове стартовал творческий проект для старшего поколения "Серебряные крылья"
Галина Баранова не пропускает ни одного занятия. Рисованием начала увлекаться год назад, однако, признается, душа всегда "просила красок". Узнав о студии в обществе "Знание", сразу же записалась на курс.
ГАЛИНА БАРАНОВА, УЧЕНИК СТУДИИ РИСОВАНИЯ:
«Преподаватель мне очень нравится. Я узнала много новых приемов. Впервые взяла в руки мастихин. Когда я беру в руки кисть, даже неудобно говорить, но я испытываю животные чувства, чувство удовлетворения. Я рисую руками, кистями. Я получаю удовольствие».
Здесь пенсионеры знакомятся с азами живописи. Преподаватель Елена Куприна - член Союза художников учит "алгоритму" пейзажа, классическим и современным средствам рисования. Работают в изостудии для начинающих в разных техниках.
ЕЛЕНА КУПРИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТУДИИ РИСОВАНИЯ:
«Масло сохнет долго, гуашь - быстро. Здесь еще можно исправить. На этот уровень - это хороший вариант. Мне очень радостно видеть их удивленные лица. Они открывают свой потенциал прямо на занятиях».
Студия рисования работает в рамках социального проекта "Серебряные крылья". Цель - адаптация пожилых людей и их самореализация. В октябре запланировано итоговое мероприятие - творческий фестиваль, где участники представят свои лучшие работы.
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