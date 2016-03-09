В Кирове стартовал творческий проект для старшего поколения "Серебряные крылья"

Поделиться новостью:

В организации "Знание" стартовал новый проект для старшего поколения - "Серебряные крылья". Для пенсионеров организовали творческие мастерские по различным направлениям.Галина Баранова не пропускает ни одного занятия. Рисованием начала увлекаться год назад, однако, признается, душа всегда "просила красок". Узнав о студии в обществе "Знание", сразу же записалась на курс.Здесь пенсионеры знакомятся с азами живописи. Преподаватель Елена Куприна - член Союза художников учит "алгоритму" пейзажа, классическим и современным средствам рисования. Работают в изостудии для начинающих в разных техниках.Студия рисования работает в рамках социального проекта "Серебряные крылья". Цель - адаптация пожилых людей и их самореализация. В октябре запланировано итоговое мероприятие - творческий фестиваль, где участники представят свои лучшие работы.