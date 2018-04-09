Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".

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Музей Победы объявил победителей всероссийского конкурса «Объектив Победы».

Их имена были названы во время церемонии награждения лауреатов фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты».

Сотни работ прислали детские телестудии и отдельные участники из разных регионов России. Это видеоролики, художественные и документальные фильмы, анимационные работы на тему военных лет.

Конкурсанты рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны.

Победителями конкурса стали более 70 ребят из Архангельской области, Республики Башкортостан, Владимирской области, Республики Коми, Московской области, Свердловской области, Республики Татарстан, Тверской области и других.

В их числе - участники Мультстудии Вятской гуманитарной гимназии, которые представили на конкурс работу "День Победы".

Награда для победителей - поездка на финал форума «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок» в сентябре 2018 года.