Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".
Музей Победы объявил победителей всероссийского конкурса «Объектив Победы».
Их имена были названы во время церемонии награждения лауреатов фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты».
Сотни работ прислали детские телестудии и отдельные участники из разных регионов России. Это видеоролики, художественные и документальные фильмы, анимационные работы на тему военных лет.
Конкурсанты рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны.
Победителями конкурса стали более 70 ребят из Архангельской области, Республики Башкортостан, Владимирской области, Республики Коми, Московской области, Свердловской области, Республики Татарстан, Тверской области и других.
В их числе - участники Мультстудии Вятской гуманитарной гимназии, которые представили на конкурс работу "День Победы".
Награда для победителей - поездка на финал форума «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок» в сентябре 2018 года.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.