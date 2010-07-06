Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

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- Когда делается в команде, все просто, и стучишь от души.

Весело и задорно в Шабалинском районе установили рекорд России. На главной площади районного центра более пятисот человек сыграли на деревянных ложках. Слаженное выступление ложкарей вызвало восторг у зрителей и нашей съемочной группы.Под ритмичный стук деревянных ложек в поселке Ленинское собирается целая площадь зрителей. Сами участники ансамбля ложкарей еще раз пробуют звучание инструмента и готовятся установить рекорд России. По плану 500 человек должны вместе сыграть на ложках.Во время первого пробного исполнения, к работе приступают подготовленные счетчики, чтобы зафиксировать количество участников ансамбля.Основатель и душа ансамбля, художественный руководитель Елена Ашихмина срывая голос и отдавая все силы помогает своим подопечным держать ритм и играть синхронно. Каждое движения и мелодию отрабатывали на репетициях, собирались по два раза в день.Сегодня в ансамбле много новичков, и взрослых и еще совсем юных. Возраст участников от 4 до 80 лет. Приходят за компанию и целыми семьями. У Разумовых-Журавлевы даже появился свой семейный стук.Чтобы все желающие могли стать участниками ансамбля ложкарей, руководство района помогло с инструментом, в нижегородской области закупили тысячу деревянных ложек.В Шабалинском районе и за его пределами ансамбль ложкарей хорошо знают, его выступления всегда проходят с аншлагом. После рекордного выступления ансамбля снова восторг среди зрителей.Информация о выступлении шабалинцев уже появилась на сайте рекордов России как о самом массовом выступлении ложкарей.