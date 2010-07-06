Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России
Под ритмичный стук деревянных ложек в поселке Ленинское собирается целая площадь зрителей. Сами участники ансамбля ложкарей еще раз пробуют звучание инструмента и готовятся установить рекорд России. По плану 500 человек должны вместе сыграть на ложках.
Во время первого пробного исполнения, к работе приступают подготовленные счетчики, чтобы зафиксировать количество участников ансамбля.
Основатель и душа ансамбля, художественный руководитель Елена Ашихмина срывая голос и отдавая все силы помогает своим подопечным держать ритм и играть синхронно. Каждое движения и мелодию отрабатывали на репетициях, собирались по два раза в день.
ТАТЬЯНА ПРЕДЕИНА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ П.ЛЕНИНСКОЕ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«У Елены Ильиничны настолько неуемная энергия, которой она всех охватывает, все за ней готовы идти. А началось все в 2004 году, когда она собрала ансамбль 24 человека».
Сегодня в ансамбле много новичков, и взрослых и еще совсем юных. Возраст участников от 4 до 80 лет. Приходят за компанию и целыми семьями. У Разумовых-Журавлевы даже появился свой семейный стук.
АЛЕКСАНДР РОГОЖНИКОВ, ГЛАВА ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Подобные мероприятия дают заряд положительных эмоций, как у участников, так и у зрителей. Эта атмосфера и есть то, что необходимо для развития территории».
В Шабалинском районе и за его пределами ансамбль ложкарей хорошо знают, его выступления всегда проходят с аншлагом. После рекордного выступления ансамбля снова восторг среди зрителей.
ЕЛЕНА АШИХМИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ "СОЛИДНЫЕ РЕБЯТА":
«Если будут все, сделаем и тысячу в следующий раз. Как мы говорим, будет 1 зритель, а все остальные ложкари».
- Очень красиво смотрятся.
- Очень слаженно, красиво, грандиозно.
- Я верю, что рекорд будет.
Информация о выступлении шабалинцев уже появилась на сайте рекордов России как о самом массовом выступлении ложкарей.
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