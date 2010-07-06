ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

03 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1394
EURO: 73.4690
Погода в городе Кирове:
днём:  +26...+28°C
вечером:  +23...+25°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 100 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Весело и задорно в Шабалинском районе установили рекорд России. На главной площади районного центра более пятисот человек сыграли на деревянных ложках. Слаженное выступление ложкарей вызвало восторг у зрителей и нашей съемочной группы.

Под ритмичный стук деревянных ложек в поселке Ленинское собирается целая площадь зрителей. Сами участники ансамбля ложкарей еще раз пробуют звучание инструмента и готовятся установить рекорд России. По плану 500 человек должны вместе сыграть на ложках.

Во время первого пробного исполнения, к работе приступают подготовленные счетчики, чтобы зафиксировать количество участников ансамбля.

Основатель и душа ансамбля, художественный руководитель Елена Ашихмина срывая голос и отдавая все силы помогает своим подопечным держать ритм и играть синхронно. Каждое движения и мелодию отрабатывали на репетициях, собирались по два раза в день.

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд РоссииТАТЬЯНА ПРЕДЕИНА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ П.ЛЕНИНСКОЕ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«У Елены Ильиничны настолько неуемная энергия, которой она всех охватывает, все за ней готовы идти. А началось все в 2004 году, когда она собрала ансамбль 24 человека».

Сегодня в ансамбле много новичков, и взрослых и еще совсем юных. Возраст участников от 4 до 80 лет. Приходят за компанию и целыми семьями. У Разумовых-Журавлевы даже появился свой семейный стук.

- Когда делается в команде, все просто, и стучишь от души.
 
Чтобы все желающие могли стать участниками ансамбля ложкарей, руководство района помогло с инструментом, в нижегородской области закупили тысячу деревянных ложек.

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд РоссииАЛЕКСАНДР РОГОЖНИКОВ, ГЛАВА ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Подобные мероприятия дают заряд положительных эмоций, как у участников, так и у зрителей. Эта атмосфера и есть то, что необходимо для развития территории».

В Шабалинском районе и за его пределами ансамбль ложкарей хорошо знают, его выступления всегда проходят с аншлагом. После рекордного выступления ансамбля снова восторг среди зрителей.

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд РоссииЕЛЕНА АШИХМИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ "СОЛИДНЫЕ РЕБЯТА":
«Если будут все, сделаем и тысячу в следующий раз. Как мы говорим, будет 1 зритель, а все остальные ложкари».

- Очень красиво смотрятся.
- Очень слаженно, красиво, грандиозно.
- Я верю, что рекорд будет.

Информация о выступлении шабалинцев уже появилась на сайте рекордов России как о самом массовом выступлении ложкарей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

11:01 03.07.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

16:54 02.07.2018


Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

14:12 02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

14:01 02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

13:22 02.07.2018


Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

12:11 02.07.2018


В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

11:57 02.07.2018


Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

Все новости

Вести. Кировская область

В Нововятске ремонтируют котельную

11:54 03.07.2018


В Нововятске ремонтируют котельную

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

10:18 03.07.2018


Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

10:17 03.07.2018


В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

В регионе обостряется противопожарная обстановка

10:16 03.07.2018


В регионе обостряется противопожарная обстановка

Количество жертв на водоемах области растет

10:15 03.07.2018


Количество жертв на водоемах области растет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Вятские ложкари

06.07.2010


Вятские ложкари

Юбилей народного ансамбля «Тальяночка»

17.04.2012


Юбилей народного ансамбля «Тальяночка»

Ансамбль песни и танца «Искорка»

11.09.2012


Ансамбль песни и танца «Искорка»

О секретах успеха и народной любви ансамбля из Афанасьево «Мы – вятские»

16.12.2014


О секретах успеха и народной любви ансамбля из Афанасьево «Мы – вятские»

Ансамбль "Искорка" Котельничского района побывал в Европе

12.09.2016


Ансамбль "Искорка" Котельничского района побывал в Европе

Ансамбль "Мастерские-М-Танца"

03.09.2008


Ансамбль "Мастерские-М-Танца"

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх