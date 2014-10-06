Открытие танцевальных вечеров в Кирове
На часах без пяти четыре и Театральная площадь постепенно заполняется людьми. На сцену выходит вокально-инструментальный ансамбль «Альянс» и уже в первых аккордах кировчане узнают знаменитую и любимую всеми смуглянку. Под такую песню невозможно устоять на месте - ноги сами идут в пляс.
На градуснике плюс тридцать - по-настоящему знойный май не помешал любителям танцев придти на площадь. Нина и Владимир постоянные посетители танцевальных вечеров. Они вместе увлеченно занимаются танцами и с большим рвением пришли открыть танцевальный сезон.
- Сложно было наряд подобрать в такую жару?
- Нет, у меня целый гардероб.
- Это морская кепка. Я рыбак, она рыбачка.
Танцевальные вечера памяти Соломона Сахара собирают сотни кировчан. В основном приходят люди почтенного возраста, те, что дачному отдыху предпочитают городские танцы.
- Как настроение?
- Отличное! Скучали по танцам, хорошо, что для пенсионеров и молодых музыка.
Музыка здесь на любой вкус и возраст - от классического танго до энергичного твиста, со сцены звучит много советской эстрады, песни, которые в нашей стране знают наизусть.
Галине Николаевне танцы помогли скинуть вес. Она похудела на 42 кг и сейчас встречает вторую молодость.
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