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Новости / Культура

Открытие танцевальных вечеров в Кирове

Вчера, 17:51 | Просмотров: 141 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове наступил танцевальный сезон. Каждое воскресенье на Театральной площади будут проходить вечера памяти Соломона Сахара.

На часах без пяти четыре и Театральная площадь постепенно заполняется людьми. На сцену выходит вокально-инструментальный ансамбль «Альянс» и уже в первых аккордах кировчане узнают знаменитую и любимую всеми смуглянку. Под такую песню невозможно устоять на месте - ноги сами идут в пляс.

На градуснике плюс тридцать - по-настоящему знойный май не помешал любителям танцев придти на площадь. Нина и Владимир постоянные посетители танцевальных вечеров. Они вместе увлеченно занимаются танцами и с большим рвением пришли открыть танцевальный сезон.

- Сложно было наряд подобрать в такую жару?
- Нет, у меня целый гардероб.
- Это морская кепка. Я рыбак, она рыбачка.

Танцевальные вечера памяти Соломона Сахара собирают сотни кировчан. В основном приходят люди почтенного возраста, те, что дачному отдыху предпочитают городские танцы.

- Как настроение?
- Отличное! Скучали по танцам, хорошо, что для пенсионеров и молодых музыка.

Музыка здесь на любой вкус и возраст - от классического танго до энергичного твиста, со сцены звучит много советской эстрады, песни, которые в нашей стране знают наизусть.

Галине Николаевне танцы помогли скинуть вес. Она похудела на 42 кг и сейчас встречает вторую молодость.

- Я довольна своим результатом, беру от жизни все! Я не знаю, что такое одиночество и что такое старость.
 
 
Галина Николаевна просила не говорить сколько ей лет, да это и не важно. На танцплощадке под открытым кировским небом возраст стирается и растворяется в музыкальных ритмах. Присоединиться к танцующим могут все желающие - танцевальные вечера на Театральной площади будут проходить каждое воскресенье с 16 до 19 часов.


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