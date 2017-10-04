В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

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«Вятка - край лесной. И поэтому всё у нас делалось из дерева всегда. Не просто делалось, а украшалось. И поэтому даже простая деревенская изба обязательно украшалась внутри росписью - если шкафчики, то они расписаны, если посуда какая-то, то она обязательно сделана с резьбой, то есть все эти вещи всегда были красивыми, долговечными и передавались из поколения в поколение».

В областном Доме народного творчества открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца".Погрузиться в атмосферу вятской старины помогли песни и общение. Выставка получилась обширной - на ней представлены изделия из дерева с вятской росписью и резьбой - как современные, так и старинные - начиная с XIX века.Такие вещи отражали отношение к красоте. Росписью покрывались наиболее значимые места дома: входная дверь, печь, периметр красного угла, шкафчики, загородки и бытовая утварь. И в современном доме также можно найти интересные вещи, украшенные росписью или резьбой.Елена Зашихина занимается росписью по дереву уже около сорока лет, воспитала не одно поколение художников. На выставке представлены как работы мастерицы, так и её учеников, некоторые из них впервые взяли кисть и краски.Работает художница акриловыми темперными красками - они более устойчивы к погодным влияниям.В рамках выставки с 20 по 22 мая будет проходить мастер-класс по направлению "Резьба и роспись по дереву".