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Новости / Культура

В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

Вчера, 18:08 | Просмотров: 94 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В областном Доме народного творчества открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца".

Погрузиться в атмосферу вятской старины помогли песни и общение. Выставка получилась обширной - на ней представлены изделия из дерева с вятской росписью и резьбой - как современные, так и старинные - начиная с XIX века.

В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"НАДЕЖДА ПЕРМИНОВА, ИСТОРИК ПО НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ:
«Вятка - край лесной. И поэтому всё у нас делалось из дерева всегда. Не просто делалось, а украшалось. И поэтому даже простая деревенская изба обязательно украшалась внутри росписью - если шкафчики, то они расписаны, если посуда какая-то, то она обязательно сделана с резьбой, то есть все эти вещи всегда были красивыми, долговечными и передавались из поколения в поколение».
 
 
Такие вещи отражали отношение к красоте. Росписью покрывались наиболее значимые места дома: входная дверь, печь, периметр красного угла, шкафчики, загородки и бытовая утварь. И в современном доме также можно найти интересные вещи, украшенные росписью или резьбой.

- Моё внимание привлекла обычная садовая лавочка, которая стояла в саду, и на которой сидели и пололи грядки. Сейчас современные художники применяют дорогостоящие материалы, чтобы добиться вот таких переходов оттенков разных, применяют шкурильные устройства, станки дорогостоящие. А здесь сама природа подарила вот такой фон чудесный. Только стоило дополнить его, обогатить, чтобы лавочка расцвела.

Елена Зашихина занимается росписью по дереву уже около сорока лет, воспитала не одно поколение художников. На выставке представлены как работы мастерицы, так и её учеников, некоторые из них впервые взяли кисть и краски.

Работает художница акриловыми темперными красками - они более устойчивы к погодным влияниям.

В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Началось с того, что я ходила в детскую художественную школу в Кирове, и затем это переросло, видимо, в какую-то любовь, к кистям, краскам. Затем я поступила в художественное училище в Москве, училась 5 лет, и как-то это делом всей жизни стало, вот просто тянет и всё, началось - и тянет».

В рамках выставки с 20 по 22 мая будет проходить мастер-класс по направлению "Резьба и роспись по дереву".


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