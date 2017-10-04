В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"
Погрузиться в атмосферу вятской старины помогли песни и общение. Выставка получилась обширной - на ней представлены изделия из дерева с вятской росписью и резьбой - как современные, так и старинные - начиная с XIX века.
НАДЕЖДА ПЕРМИНОВА, ИСТОРИК ПО НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ:
- Моё внимание привлекла обычная садовая лавочка, которая стояла в саду, и на которой сидели и пололи грядки. Сейчас современные художники применяют дорогостоящие материалы, чтобы добиться вот таких переходов оттенков разных, применяют шкурильные устройства, станки дорогостоящие. А здесь сама природа подарила вот такой фон чудесный. Только стоило дополнить его, обогатить, чтобы лавочка расцвела.
Елена Зашихина занимается росписью по дереву уже около сорока лет, воспитала не одно поколение художников. На выставке представлены как работы мастерицы, так и её учеников, некоторые из них впервые взяли кисть и краски.
Работает художница акриловыми темперными красками - они более устойчивы к погодным влияниям.
ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Началось с того, что я ходила в детскую художественную школу в Кирове, и затем это переросло, видимо, в какую-то любовь, к кистям, краскам. Затем я поступила в художественное училище в Москве, училась 5 лет, и как-то это делом всей жизни стало, вот просто тянет и всё, началось - и тянет».
В рамках выставки с 20 по 22 мая будет проходить мастер-класс по направлению "Резьба и роспись по дереву".
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
04.10.2017