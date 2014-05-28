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«У нас, конечно, есть традиция своего, сибирского звона. У вас очень много колоколов, на такой скромной колокольне - больше 10. Поэтому и звон у вас более выразительный».

Все колокола, по традиции, делятся на 3 группы - маленькие зазвонные, которые берутся в правую руку, подзвонные, аккомпанирующие, которые управляются левой рукой, и большие благовестники-басы - которые управляются ногой. В каноническом звоне ритм важнее мелодии. У каждой колокольни - свой характер, свои особенности.

«Уникальность в том, что мы решили сменить площадку. В этом году мы в Серафимовском соборе, откуда начинал наш первый звонарь. И колокола здесь те же самые».

В Кирове прошел фестиваль колокольных звонов. Зрителей ожидали яркие впечатления и особая атмосфера праздника.Фестиваль "Малиновый звон на Вятке" проводится уже в 16 раз, а слава о вятских колоколах и наших удивительных звонарях раскинулась широко по всей России. Вот и в этом году в гости приехали звонари из Бишкека, Казани и Новосибирска. Причем характерно, что среди звонарей все больше женщин, хотя профессия эта не легкая - иные колокола весят больше тонны.В номинациях фестиваля - сольное и ансамблевое исполнение звонов, а участники разделены на возрастные категории, чтобы юные звонари не соперничали с опытными мастерами, а получали достойное признание среди сверстников.Отметим, что колокольный звон нужен не только для красоты. Это древнейшая сигнальная система, своеобразный язык, с помощью которого информация передается на десятки километров вокруг. Если, например, вы слышите 12 ударов колокола во время богослужения, это значит, что в храме читается Евангелие. Верующие даже на улице, если слышат такой звон, останавливаются, крестятся и кланяются. С помощью звона раньше сообщали о пожаре, начале войны, или Победе в войне, а также о чрезвычайных событиях.