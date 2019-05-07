В Яранске библиотека выиграла грант конкурса "Православная инициатива"

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«Мы объединили усилия нескольких поколений: детей их родителей и краеведов».

«Фотография моего прапрадеда, он воевал в 1 мировую войну».

В Яранске библиотека имени Боровикова выиграла грант конкурса "Православная инициатива". Победивший проект посвящен развитию краеведения.Проект называется "Три поколения исследователей". Школьники под руководством опытных краеведов исследуют богатое наследие Яранска - архивы, фотодокументы, архитектуру, - пытаются восстановить утраченную связь времен.Татьяна Рохлина исследует сохранившиеся фотографии дореволюционного фотоателье семьи Урванцевых, причем пока лучше удается узнать информацию о тех, кто изображен на фотокарточках, чем о судьбе самого ателье.Яранск словно создан для изучения истории родного края, особенно дореволюционного прошлого. В отличие от других городов кировской области - его центр мало изменился в советское время, сохранились здания и церкви, про каждое из которых можно написать целую книгу.