В музее Александра Грина открылась выставка к 250-летию Ивана Крылова
Сегодня без творчества Крылова невозможно представить русскую литературу. И не столь важно, что ряд басен - это перевод с французского басен Лафонтена, и, если уходить корнями в еще боле глубокое прошлое - басен Эзопа. Крылов - автор очень колоритный. Такой же оказалась и выставка.
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. ГРИНА:
«Творчество Крылова достаточно разнообразно. Больше всего он известен, как баснописец. Здесь есть иллюстрации кировских художников».
Открытие выставки стало неким театральным перфомансом - зрителям показывали сценки из басен, кукол предоставили из кировского театра кукол.
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. ГРИНА:
«Еще одна изюминка нашей выставки-фрагменты из басен Крылова».
Крылов известен как автор 236 басен, которые до сих пор считаются жемчужиной русской литературы, ничуть не устарели ни по сюжетам, ни по языку. В них осуждаются страсти и пороки, которые никуда не ушли из человеческой природы: глупость, чванство, жадность, хвастливость, хитрость. Аллегории из сюжетов прочитываются ясно и недвусмысленно - и в этом секрет вечной актуальности творчества великого баснописца.
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