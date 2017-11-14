В музее Александра Грина открылась выставка к 250-летию Ивана Крылова

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В музее Александра Грина открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Ивана Крылова - баснописца, драматурга и публициста времен Екатерины Великой. Чем новая экспозиция может быть интересна для кировского зрителя?Сегодня без творчества Крылова невозможно представить русскую литературу. И не столь важно, что ряд басен - это перевод с французского басен Лафонтена, и, если уходить корнями в еще боле глубокое прошлое - басен Эзопа. Крылов - автор очень колоритный. Такой же оказалась и выставка.Открытие выставки стало неким театральным перфомансом - зрителям показывали сценки из басен, кукол предоставили из кировского театра кукол.Крылов известен как автор 236 басен, которые до сих пор считаются жемчужиной русской литературы, ничуть не устарели ни по сюжетам, ни по языку. В них осуждаются страсти и пороки, которые никуда не ушли из человеческой природы: глупость, чванство, жадность, хвастливость, хитрость. Аллегории из сюжетов прочитываются ясно и недвусмысленно - и в этом секрет вечной актуальности творчества великого баснописца.