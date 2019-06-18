Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел
Авторы проекта хотят напомнить кировчанам об истории и передать подрастающему поколению знания о том, как обстоял уклад жизни у первых поселенцев на берегу Вятки. Дети изучают быт средневековья и боевое снаряжение.
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ, РЕКОНСТРУКТОР:
ВЯЧЕСЛАВ ГОРБЕШКО, РЕКОНСТРУКТОР:
«Во-первых, это физическая подготовка. Развиваются все группы мышц. Развивается внимательность, сообразительность, сплочение».
Добавим, что реконструкторы которые обучают ребят, всегда воссоздают только реальные события прошедших лет и уделяют большое внимание своему внешнему облику. Стараются со стопроцентной точностью воссоздать костюмы былых эпох. Окунуться в историю позволяют и традиционные для тех времен песни и танцы. Занятия исторической реконструкцией помогают понять, что такое средневековый поход и сражения на настоящих мечах. Их хобби стало не просто любимым делом, а превратилось в стиль жизни.
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