Юные кировчане изучают древнерусское фехтование и азы старинных ремесел

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«Это военно-патриотическое воспитание. Они изучают историю родного края, города Хлынова, учатся владеть мечом, защищаться щитом».

Изучить основы древнерусского фехтования, метания копья и стрельбы из лука, а еще сделать глиняную посуду на гончарном круге. Сегодня юные кировчане под руководством специалистов по исторической реконструкции с удовольствием осваивают умения и навыки, которыми владели наши предки.Авторы проекта хотят напомнить кировчанам об истории и передать подрастающему поколению знания о том, как обстоял уклад жизни у первых поселенцев на берегу Вятки. Дети изучают быт средневековья и боевое снаряжение.Конечно, не сразу получается попасть в цель из лука, но после некоторой тренировки детям удается поразить цель. А вот метание копья - дело совсем непростое. Нужно научиться кидать его по прямой линии, не заваливаясь назад, тогда оно точно достигнет цели.Добавим, что реконструкторы которые обучают ребят, всегда воссоздают только реальные события прошедших лет и уделяют большое внимание своему внешнему облику. Стараются со стопроцентной точностью воссоздать костюмы былых эпох. Окунуться в историю позволяют и традиционные для тех времен песни и танцы. Занятия исторической реконструкцией помогают понять, что такое средневековый поход и сражения на настоящих мечах. Их хобби стало не просто любимым делом, а превратилось в стиль жизни.