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Новости / Культура

В народной галерее ОДНТ можно познакомиться с "Вятской росписью"

Вчера, 15:23 | Просмотров: 128 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Выставка "Вятская роспись" в народной галерее ОДНТ собрала людей, посвятивших себя одному из знаменитых вятских народных промыслов.

Сундуки, шкатулки, ларцы, декоративные панно. На экспозиции они занимают одно из центральных мест и это редкая возможность увидеть работы мастеров резьбы по дереву. В старину они особо славились. Узорами была украшена вся домашняя деревенская утварь. Со временем промысел перекочевал в город. Антонина Плохотник увлеклась им в молодости. Он же стал и ее главным делом жизни.

В народной галерее ОДНТ можно познакомиться с "Вятской росписью"АНТОНИНА ПЛОХОТНИК, МАСТЕР РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ:
«Всем понравилась она мне. Я мастер-художник высшего класса, народный мастер. Сама создавала я рисунки. Если шкатулка сложная и рисунок сложный, тогда часа 3-4 работала».

Художественное оформление изделия из дерева всегда было ведущим ремеслом вятских умельцев. Они придерживались геометрической резьбы. Двух-, трех- или четырехгранные выемки образовывали на поверхности узор из треугольников, квадратов, окружностей. Так рождались богатые и сложные орнаменты. В настоящее время они все реже попадаются на глаза. Поэтому, ценность изделий только возрастает.

В народной галерее ОДНТ можно познакомиться с "Вятской росписью"НАДЕЖДА ПЕРМИНОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Таланты не ищут как раньше. У нас было 19 училище, где преподавали это, у нас были УПК при школах. Сейчас, к сожалению, этого нет. Люди и в том числе чиновники не могут понять, что мы теряем последнее. Как в капе у нас осталось всего несколько человек».

Встреча мастеров стала хорошим поводом, чтобы вспомнить годы работы, поделится наработанным опытом и рассказать друг другу о творческих планах. Ведь простота, теплота и доступность дерева делают его самым распространенным материалом, который в заботливых руках способен красиво преображаться.


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