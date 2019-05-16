В народной галерее ОДНТ можно познакомиться с "Вятской росписью"

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Выставка "Вятская роспись" в народной галерее ОДНТ собрала людей, посвятивших себя одному из знаменитых вятских народных промыслов.Сундуки, шкатулки, ларцы, декоративные панно. На экспозиции они занимают одно из центральных мест и это редкая возможность увидеть работы мастеров резьбы по дереву. В старину они особо славились. Узорами была украшена вся домашняя деревенская утварь. Со временем промысел перекочевал в город. Антонина Плохотник увлеклась им в молодости. Он же стал и ее главным делом жизни.Художественное оформление изделия из дерева всегда было ведущим ремеслом вятских умельцев. Они придерживались геометрической резьбы. Двух-, трех- или четырехгранные выемки образовывали на поверхности узор из треугольников, квадратов, окружностей. Так рождались богатые и сложные орнаменты. В настоящее время они все реже попадаются на глаза. Поэтому, ценность изделий только возрастает.Встреча мастеров стала хорошим поводом, чтобы вспомнить годы работы, поделится наработанным опытом и рассказать друг другу о творческих планах. Ведь простота, теплота и доступность дерева делают его самым распространенным материалом, который в заботливых руках способен красиво преображаться.