В Кирове открылась выставка Зураба Церетели

В Киров приехала выставка прославленного на весь мир художника и скульптора Зураба Церетели. Экспозиция под названием "Этот прекрасный мир" приурочена к 85-летию мастера.Выставка отражает плодотворную творческую судьбу Зураба Церетели и представляет его лучшие работы последних лет, в том числе – произведения, созданные под влиянием встреч с мировыми мастерами: Марком Шагалом, Пабло Пикассо и Робертом Раушенбергом. Церетели по праву можно назвать гражданином мира: его мастерские находятся в родном Тбилиси, Москве, Париже, Нью-Йорке. Работа в каждом из четырех городов способствовала формированию его индивидуального стиля.Более 50 произведений – живописные полотна, скульптура составят экспозицию, поражающую своей цельностью, пластической и цветовой энергетикой. Сила характера, дерзость экспериментатора и неожиданный художественный взгляд характеризуют портрет Зураба Церетели – мастера, который смог объединить своими творческими поисками буквально все виды, жанры, техники изобразительного искусства. Его редкостное жизнелюбие, восхищение красотой человека, природы, высочайших проявлений человеческой души нашло воплощение в произведениях, наполненных энергией и страстью, пронизанных осознанием единства мира, радостью бытия.Среди представленных произведений Церетели – созданные за несколько последних лет композиционные портреты, излюбленные автором натюрморты с изображением цветов, скульптурные композиции «Пиросмани и Руссо», «Мои любимые художники». Следуя своим главным тематическим предпочтениям, в каждой новой работе художник находит неожиданные пластические и цветовые решения, композиционные приемы. Живописные полотна отличает особая декоративность, выразительность больших цветовых масс, придающих произведениям остроту образного строя и монументальность.