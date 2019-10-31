В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя"

В областном дворце народного творчества состоялся региональный фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя".Говорят, последние репетиции перед выступлением самые волнительные - но только не у них. Улыбки на лице - задор в душе, как и сами песни. И это самое главное.Русские народные, марийские, татарские и удмуртские песни, как и сама Кировская область - многонациональный дружный дом многих народов.Сегодня они все вместе - на одной сцене ради одного дела - сохранение и развитие национальной культуры Вятского края. Участники фестиваля по крупицам собирают культурное наследие своих народов.Музыка, от которой так и тянет пуститься в пляс. Традиции, которые передают как самое ценное богатство. Колорит, который завораживает и притягивает взгляды.Какой фестиваль без угощений - выставка национальных подворий как часть фестиваля. Предметы быта, изделия традиционных ремесел и блюда национальной кухни.Мелодичные и зажигательные, лиричные и задорные песни и танцы - наше культурное наследие. Оно может быть разным: старинным и современным, самое главное, что это творчество и сегодня находит своего зрителя.