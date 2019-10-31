В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя"

В областном дворце народного творчества состоялся региональный фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя".
Говорят, последние репетиции перед выступлением самые волнительные - но только не у них. Улыбки на лице - задор в душе, как и сами песни. И это самое главное.
ЗОЯ ШАМПОРОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«О любви, Родине к матери, любви и любовь между мужчиной и женщиной».
Русские народные, марийские, татарские и удмуртские песни, как и сама Кировская область - многонациональный дружный дом многих народов.
ИРИНА КИСЕЛЁВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ОДНТ:
«Целый год в муниципальных районах области проводились отборочные этапы фестиваля - дни национальных культур. Лучшие участники отборочных этапов приехали сегодня к нам».
Сегодня они все вместе - на одной сцене ради одного дела - сохранение и развитие национальной культуры Вятского края. Участники фестиваля по крупицам собирают культурное наследие своих народов.
НИНА БЕЛОМОРСКИХ, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Находим. У старожил спрашиваем и вот, потому что старожил мало, поколение уже не знает, мы еще более-менее знаем и вот так».
Музыка, от которой так и тянет пуститься в пляс. Традиции, которые передают как самое ценное богатство. Колорит, который завораживает и притягивает взгляды.
- Должен быть всегда калфак, платок, фартук обязательно, платье и штаны. Это у девочки, все.
Какой фестиваль без угощений - выставка национальных подворий как часть фестиваля. Предметы быта, изделия традиционных ремесел и блюда национальной кухни.
- Вот перепечи у удмуртов, чисто их национальное блюдо.
Мелодичные и зажигательные, лиричные и задорные песни и танцы - наше культурное наследие. Оно может быть разным: старинным и современным, самое главное, что это творчество и сегодня находит своего зрителя.