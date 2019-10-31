Прямой эфир
31 окт 16:20 В Кирове и области устраняют последствия снегопада 31 окт 18:00 В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло" 31 окт 17:53 Начались занятия в первых профильных сетевых классах 31 окт 16:22 В областном центре стартовал второй Урбан форум 01 ноя 08:22 Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии. 31 окт 12:14 Концерт "Осенняя палитра" учащихся по классу классической гитары в ДМШ №2 01 ноя 17:55 В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму "Вятский лось" 31 окт 17:58 Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области 01 ноя 12:46 В народной галерее ОДНТ открылась выставка ремесел 01 ноя 15:05 Кировские танцоры успешно выступили на международном фестивале
$
63,59
70,43
06 ноября 22:40
06 ноя 18:09 Завершился продолжительный командный чемпионат области по настольному теннису 06 ноя 18:07 Кировские танцоры вернулись с наградами с международного конкурса хореографического искусства 06 ноя 18:05 В Вятском художественном училище открылась выставка работ Игоря Сметанина 06 ноя 18:04 С жителя Оричевского района удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался 06 ноя 18:01 Из-за бездействия УК жителям дома в Нововятске придется снова делать ремонт 06 ноя 15:08 В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя" 06 ноя 10:57 Открытие обновлённого Дворца Культуры в посёлке Вичёвщина Куменского 06 ноя 10:56 Как работает система безопасности в кировских детских дошкольных учреждениях? 06 ноя 10:54 День народного единства отметили более двух тысяч кировчан 06 ноя 10:01 Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.
В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя"

В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя"

Сегодня, 15:08
149
Карина Алоян
В ОДНТ состоялся фестиваль вятского фольклора

В областном дворце народного творчества состоялся региональный фестиваль вятского фольклора "Вятка твоя и моя".

Говорят, последние репетиции перед выступлением самые волнительные - но только не у них. Улыбки на лице - задор в душе, как и сами песни. И это самое главное.

ЗОЯ ШАМПОРОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«О любви, Родине к матери, любви и любовь между мужчиной и женщиной».

Русские народные, марийские, татарские и удмуртские песни, как и сама Кировская область - многонациональный дружный дом многих народов.


ИРИНА КИСЕЛЁВА,  ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ОДНТ:
«Целый год в муниципальных районах области проводились отборочные этапы фестиваля - дни национальных культур. Лучшие участники отборочных этапов приехали сегодня к нам».

Сегодня они все вместе - на одной сцене ради одного дела - сохранение и развитие национальной культуры Вятского края. Участники фестиваля по крупицам собирают культурное наследие своих народов.

НИНА БЕЛОМОРСКИХ, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Находим. У старожил спрашиваем и вот, потому что старожил мало, поколение уже не знает, мы еще более-менее знаем и вот так».

Музыка, от которой так и тянет пуститься в пляс. Традиции, которые передают как самое ценное богатство. Колорит, который завораживает и притягивает взгляды.

- Должен быть всегда калфак, платок, фартук обязательно, платье и штаны. Это у девочки, все.

Какой фестиваль без угощений - выставка национальных подворий как часть фестиваля. Предметы быта, изделия традиционных ремесел и блюда национальной кухни.

- Вот перепечи у удмуртов, чисто их национальное блюдо.

Мелодичные и зажигательные, лиричные и задорные песни и танцы - наше культурное наследие. Оно может быть разным: старинным и современным, самое главное, что это творчество и сегодня находит своего зрителя.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама