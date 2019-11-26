В библиотеке Герцена открылась выставка сонетов Шекспира

В иностранном отделе библиотеки имени Герцена открылась выставка сонетов Шекспира, выполненных в виде каллиграфических полотен. Экспозиция приурочена к году Шекспира в России и 445-летию со дня рождения великого английского поэта.Сонеты Шекспира - одна из самых больших загадок его творчества. Современникам они казались «сладкими как сахар». Их печатали даже без разрешения автора, настолько они были популярны. До сих пор не известно доподлинно, кому была посвящена эта любовная лирика, есть версии, что адресатом стихов могла быть даже королева Елизавета I. Григорий Марков, кировский каллиграф решил запечатлеть в этих работах свое особенное отношение к поэтическому наследию великого английского поэта.Поддержать выставку своего ученика, Григория Маркова, пришел и самый известный кировский каллиграф, автор знаменитой Вятской Азбуки, Андрей Драченков.Читателей и гостей иностранного отдела ждет выставка книг, посвященная каллиграфии и Шекспиру. Там есть факсимильные издания таких уникальных рукописных книг как Кельтская библия 6 века, созданная Ирландскими монахами, а также Синайский кодекс - уникальное издание Ветхого завета, написанного в 4 веке на древнегреческом языке.Ценность рукописной книги трудно ощутить в эпоху цифровизации и глобализации. Но эволюцию носителей информации не остановить, она перешла на новый уровень. Глиняные таблички, береста, папирус, пергамент, бумага и наконец цифровой код, для превращения в буквы нужен электронный посредник: экран компьютера или смартфона. И все же, никакой посредник никогда не передаст те ощущения, которые испытывает читатель от общения с живой книгой.