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В Кирове собрались лучшие танцоры со всей России

В Кирове собрались лучшие танцоры со всей России

Вчера, 18:15
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Роман Четвериков
В Кирове собрались лучшие танцоры со всей России


С октября по июнь каждый месяц танцевальный спорт заявляет о себе представительными турнирами. Один из них прошел на площадке Дворца Единоборств.
 
Год от года в вихре танцев меняется и мода. От прически - до самого платья и его аксессуаров. Но это лишь форма. А вот оно содержание. Тонкая пластика и грациозность самих танцоров. Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм. Снисхождения от судей нет ни к кому. Критерии оценок строгие. Им под стать и соответствующий настрой у танцоров перед каждым заходом в центр зала. Их участвовало более шестисот из разных регионов страны.
 
АЛЕКСАНДР БИСЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ:
«Более 30 лет на территории нашей области проводится данное мероприятие и каждый раз на нем собираются лучшие пары страны и мира».

Этот турнир ежегодно дает танцорам время и место для самовыражения. Таланты от бога встречаются, говорят судьи. Но по опыту их наблюдений путь на танцевальный олимп обычно пробивают себе "трудяги", которым свойственна самокритичность. Эмоциональный всплеск у детей, юниоров, молодежи и взрослых виделся и по другой причине. На паркет в этом году были приглашены 2-х кратные Чемпионы мира, 6-ти кратные Чемпионы России - Федор Полянский и Дина Ахметгареева.

ФЕДОР ПОЛЯНСКИЙ, 2-Х КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ:
«Нам интересно. мы можем поделиться своим мастерством с подрастающим поколением. Это может послужить для них стимулом, чтобы они стали чемпионами России и мира».

На определение победителей в 20 категориях, как обычно, ушел полноценный день. Но все выступления стали настоящим праздником для ценителей и поклонников танцевального искусства.
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