В Кирове собрались лучшие танцоры со всей России

С октября по июнь каждый месяц танцевальный спорт заявляет о себе представительными турнирами. Один из них прошел на площадке Дворца Единоборств.Год от года в вихре танцев меняется и мода. От прически - до самого платья и его аксессуаров. Но это лишь форма. А вот оно содержание. Тонкая пластика и грациозность самих танцоров. Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм. Снисхождения от судей нет ни к кому. Критерии оценок строгие. Им под стать и соответствующий настрой у танцоров перед каждым заходом в центр зала. Их участвовало более шестисот из разных регионов страны.Этот турнир ежегодно дает танцорам время и место для самовыражения. Таланты от бога встречаются, говорят судьи. Но по опыту их наблюдений путь на танцевальный олимп обычно пробивают себе "трудяги", которым свойственна самокритичность. Эмоциональный всплеск у детей, юниоров, молодежи и взрослых виделся и по другой причине. На паркет в этом году были приглашены 2-х кратные Чемпионы мира, 6-ти кратные Чемпионы России - Федор Полянский и Дина Ахметгареева.На определение победителей в 20 категориях, как обычно, ушел полноценный день. Но все выступления стали настоящим праздником для ценителей и поклонников танцевального искусства.