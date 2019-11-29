В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019"

В областном центре прошел финал четвертого городского конкурса "Вятская снегурочка - 2019". В творческих состязаниях приняли участие старшеклассницы кировских школ, гимназий и лицеев в возрасте от 14 до 18 лет.Новый год — один из самых волшебных праздников, который в России имеет особое очарование и не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Она любима детьми начиная с XIX века и воплощает новогодний праздник. Во всем мире существуют аналоги Деда Мороза, под разными именами, а вот Снегурочка — единственный в своем роде сказочный персонаж. На конкурсе каждая из претенденток исполнила новогоднюю песню или танец, провела игру или хоровод со зрителями, а также представила оригинальную "визитную карточку" и содержательную медиа-презентацию на тему "Традиции празднования Нового года в России".Жюри предстояла очень непростая задача - оценить эрудицию, культуру речи и артистичность участниц, творческий подход к выполнению заданий, сплоченность команд болельщиков, оригинальность подачи и полноту раскрытия образа внучки Деда Мороза.Также, кроме абсолютной победительницы, будут названы лучшие Снегурочки в различных номинациях. А обладательница приза зрительских симпатий определится по результатам Интернет-голосования.