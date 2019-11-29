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В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019"

В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019"

Сегодня, 15:09
142
Михаил Конышев
В Кирове прошёл финал конкурса


В областном центре прошел финал четвертого городского конкурса "Вятская снегурочка - 2019". В творческих состязаниях приняли участие старшеклассницы кировских школ, гимназий и лицеев в возрасте от 14 до 18 лет.

Новый год — один из самых волшебных праздников, который в России имеет особое очарование и не обходится без Деда Мороза и Снегурочки. Она любима детьми начиная с XIX века и воплощает новогодний праздник. Во всем мире существуют аналоги Деда Мороза, под разными именами, а вот Снегурочка — единственный в своем роде сказочный персонаж. На конкурсе каждая из претенденток исполнила новогоднюю песню или танец, провела игру или хоровод со зрителями, а также представила оригинальную "визитную карточку" и содержательную медиа-презентацию на тему "Традиции празднования Нового года в России".

АНАСТАСИЯ ХАЛЯВИНА, УЧАСТНИЦА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ВЯТСКАЯ СНЕГУРОЧКА-2019 ":
«Для меня это не желание победить, а получить новые эмоции. С детишками поиграть. Больше нравится это, последний конкурс, когда с детьми контактирую, хороводы вожу, песни пою. Вот это мне нравится».



ИННА ПЕСТОВА, УЧАСТНИЦА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ВЯТСКАЯ СНЕГУРОЧКА-2019 ":
«Я участвую первый раз. Смотрела как участвуют девочки в том году, мне это очень понравилось, и я решила попробовать себя в этом».

 Жюри предстояла очень непростая задача - оценить эрудицию, культуру речи и артистичность участниц, творческий подход к выполнению заданий, сплоченность команд болельщиков, оригинальность подачи и полноту раскрытия образа внучки Деда Мороза.

ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«В дальнейшем, мы, как и в прошлом году, пригласим на юнармейский новогодний бал. Она будет ведущей и на конкурсах, которые у нас будут проводиться. И новогодняя елка городская, которая проходит именно в нашем учреждении для воспитанников и гостей».

Также, кроме абсолютной победительницы, будут названы лучшие Снегурочки в различных номинациях. А обладательница приза зрительских симпатий определится по результатам Интернет-голосования.
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