Театр на Спасской готовит премьеру "Затворник и Шестипалый" по повести Виктора Пелевина

Театр на Спасской готовится представить зрителям новую постановку - «Затворник и Шестипалый» по повести Виктора Пелевина. На репетиции спектакля побывала Валентина Палкина.О сценическом воплощении этого произведения Егор Чернышов задумывался еще в студенческие годы. И сейчас, вслед за Пелевиным, который в своей первой повести представил оригинальную модель устройства мира, создаётся целая вселенная через синтез разных искусств.Впервые в режиссёрской практике Егора Чернышова для того, чтобы рассказать эту историю, понадобилась такая большая команда, в том числе, были приглашены коллеги из Санкт-Петербурга. Кроме трёх художников, композитора, хореографа, драматурга к постановке привлекли даже тренера по ушу. К работе над спектаклем приступили еще в начале сезона. Артисты каждый день начинали с тренировки, а уже потом шли на репетицию.Антиутопия по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» станет финальной премьерой Года театра в нашем городе и первой Егора Чернышова в качестве главного режиссёра Театра на Спасской.