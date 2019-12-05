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Театр на Спасской готовит премьеру "Затворник и Шестипалый" по повести Виктора Пелевина

Театр на Спасской готовит премьеру "Затворник и Шестипалый" по повести Виктора Пелевина

Сегодня, 12:21
90
Валентина Палкина
Театр на Спасской готовит премьеру


Театр на Спасской готовится представить зрителям новую постановку - «Затворник и Шестипалый» по повести Виктора Пелевина. На репетиции спектакля побывала Валентина Палкина.

О сценическом воплощении этого произведения Егор Чернышов задумывался еще в студенческие годы. И сейчас, вслед за Пелевиным, который в своей первой повести представил оригинальную модель устройства мира, создаётся целая вселенная через синтез разных искусств.

ЕГОР ЧЕРНЫШОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Тексты живут, прорастают, ты придумал какую-то идею, потом она со временем трансформируется, потом ты понял, что вырос из этой идеи, понятно, что когда придумывал на третьем курсе, это был совершенно другой спектакль, для двух человек на малой сцене, сейчас - на большой сцене, другие масштабы. я расту и идеи растут».

Впервые в режиссёрской практике Егора Чернышова для того, чтобы рассказать эту историю, понадобилась такая большая команда, в том числе, были приглашены коллеги из Санкт-Петербурга. Кроме трёх художников, композитора, хореографа, драматурга к постановке привлекли даже тренера по ушу. К работе над спектаклем приступили еще в начале сезона. Артисты каждый день начинали с тренировки, а уже потом шли на репетицию.

ЕГОР ЧЕРНЫШОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Конечно, сложно, всех скоординировать, чтобы все работали на одно, потому что каждый приносит что-то свое, много блоков, которые притереть друг к другу очень не просто, мы этим сейчас и занимаемся».

Антиутопия по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» станет финальной премьерой Года театра в нашем городе и первой Егора Чернышова в качестве главного режиссёра Театра на Спасской.
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