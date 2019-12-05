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В Кирове открылась выставка графики и фотографий «Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий»

В Кирове открылась выставка графики и фотографий «Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий»

Сегодня, 12:23
88
Карина Алоян
В Кирове открылась выставка графики и фотографий «Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий»


В Выставочном зале Вятского художественного музея открылась выставка "Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий".  Карина Алоян одной из первых увидела экспозицию.

Эту выставку в Кирове очень ждали. Еще бы - ведь она действительно того стоит. Впервые показ выставки был приурочен к выходу книги Михаила Шемякина «Две судьбы», в которой объединены тексты песен Владимира Высоцкого, иллюстрации к ним и воспоминания художника о дружбе с поэтом. Итог многолетней работы художника, по его словам, «своеобразный художественно-графический памятник Владимиру Высоцкому и его творчеству».

ГЕНРИЕТТА ЧЕПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Вот такой синтез искусств, где художник проявляет себя как художник-график, как театральный художник, мыслитель, поэтому мы сразу согласились на этот проект. Больше привлечет внимание выставка, где два имени, два великих имени».

Они познакомились в Париже и навсегда остались друзьями. Высоцкий посвящал Шемякину свои песни, тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к произведениям Владимира Семёновича. На этой выставке они тоже вместе. Первая часть экспозиции -   открывается работой "Кони привередливые".

КАРИНА ЧЕРНЫШОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА МИХАИЛА ШЕМЯКИНА:
«Это одно из знаковых произведений, потому что здесь о названии две судьбы - это судьба Высоцкого и России, можно встретить персонажа Высоцкого, которого отражает Высоцкого».

Всего Михаилом Шемякиным было проиллюстрировано 42 песни и стихотворения Владимира Высоцкого – по годам жизни поэта, среди которых «Спасите наши души», «Райские яблоки», «Набат» и «Смерть истребителя».  Итог тридцатилетней работы Михаила Шемякина.  Отдельное место на выставке занимает серия серии «Чрево Парижа».

КАРИНА ЧЕРНЫШОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА МИХАИЛА ШЕМЯКИНА:
«Упор сделан на иллюстрации к песням текстам, которые можно прочитать, но одно произведение мы разворачиваем полно и подробно для зрителей. С этим связан цикл из 15 литографий - это печатная техника, созданы 77 году в Париже   Михаил Шемякин печатает их под впечатлением от рынка в Париже».

Кроме того, интересны для зрителей станут 5 архивных фотографий М.Шемякина и В. Высоцкого, снятых в мастерской М.Шемякина в Париже.
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