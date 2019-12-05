В Кирове открылась выставка графики и фотографий «Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий»

В Выставочном зале Вятского художественного музея открылась выставка "Две судьбы. Михаил Шемякин - Владимир Высоцкий". Карина Алоян одной из первых увидела экспозицию.Эту выставку в Кирове очень ждали. Еще бы - ведь она действительно того стоит. Впервые показ выставки был приурочен к выходу книги Михаила Шемякина «Две судьбы», в которой объединены тексты песен Владимира Высоцкого, иллюстрации к ним и воспоминания художника о дружбе с поэтом. Итог многолетней работы художника, по его словам, «своеобразный художественно-графический памятник Владимиру Высоцкому и его творчеству».Они познакомились в Париже и навсегда остались друзьями. Высоцкий посвящал Шемякину свои песни, тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к произведениям Владимира Семёновича. На этой выставке они тоже вместе. Первая часть экспозиции - открывается работой "Кони привередливые".Всего Михаилом Шемякиным было проиллюстрировано 42 песни и стихотворения Владимира Высоцкого – по годам жизни поэта, среди которых «Спасите наши души», «Райские яблоки», «Набат» и «Смерть истребителя». Итог тридцатилетней работы Михаила Шемякина. Отдельное место на выставке занимает серия серии «Чрево Парижа».Кроме того, интересны для зрителей станут 5 архивных фотографий М.Шемякина и В. Высоцкого, снятых в мастерской М.Шемякина в Париже.