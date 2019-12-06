В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»

В регионе завершается первый этап культурно-образовательного проекта «Цвет нации». В библиотеке имени Грина представлены творческие работы победителей конкурса "Великие россияне", а также картины известных кировских художников.Какими художники видят знаменитых людей Вятки, современников и классиков прошлых веков, можно увидеть в этой своеобразной портретной галерее. На выставке "Имена и времена" свои работы представили Татьяна Тимкина и Максим Наумов.Этими выставками завершается первый этап культурно-образовательного проекта «Цвет нации» библиотеки для детей и юношества имени Грина. Уже прошел конкурс "От идеи до модели" о ремесленниках и изобретателях вятского края. Подведены итоги конкурса творческих работ "Великие россияне", в котором приняли участие не только кировчане, но и юные жители Башкортостана и Липецкой области. Рисунки, стихи, эссе об исторических личностях, прославивших нашу страну в 15-19 веке, представлены в библиотеке.Культурно-образовательный проект «Цвет нации» в библиотеке имени Грина будет продолжен, и героями следующего этапа станут известные личности 20-го и 21-го веков.