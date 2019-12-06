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В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»

В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»

Вчера, 18:12
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Валентина Палкина
В библиотеке имени Грина открылись выставки в рамках проекта «Цвет нации»


В регионе завершается первый этап культурно-образовательного проекта «Цвет нации». В библиотеке имени Грина представлены творческие работы победителей конкурса "Великие россияне", а также картины известных кировских художников.

Какими художники видят знаменитых людей Вятки, современников и классиков прошлых веков, можно увидеть в этой своеобразной портретной галерее. На выставке "Имена и времена" свои работы представили Татьяна Тимкина и Максим Наумов.

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ВЯТКА. ИМЕНА И ВРЕМЕНА":
«И для нас — это большая честь, что два известных талантливых живописцев оформили две выставки, которые будут прекрасным экскурсионным пространством, потому что каждая картина - это отдельная история в прошлое нашей Вятки, у каждой картины можно постоять, подумать».

Этими выставками завершается первый этап культурно-образовательного проекта «Цвет нации» библиотеки для детей и юношества имени Грина. Уже прошел конкурс "От идеи до модели" о ремесленниках и изобретателях вятского края. Подведены итоги конкурса творческих работ "Великие россияне", в котором приняли участие не только кировчане, но и юные жители Башкортостана и Липецкой области. Рисунки, стихи, эссе об исторических личностях, прославивших нашу страну в 15-19 веке, представлены в библиотеке.

ЛИДИЯ КУРОЧКИНА, КУРАТОР ПРОЕКТА "ЦВЕТ НАЦИИ":
«Есть дети, которые обратились к роли женщины в истории России, спутнице великих людей, например, первая жена Ивана Грозного в сочинении "Милостивая Анастасия", представительница Нолинского района обратилась к ее биографии».

Культурно-образовательный проект «Цвет нации» в библиотеке имени Грина будет продолжен, и героями следующего этапа станут известные личности 20-го и 21-го веков.
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