Долгожданный конкурс - в Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре. Его назвали "Звучи, вятская домра". Почему именно вятская - расскажем в нашем сюжете.Это первый профессиональный конкурс домристов. Его ждали много лет и вот наконец дождались. Название конкурса - "Звучи, Вятская домра" подсказал сам инструмент. Ведь домра является брендом Кировской области. Именно вятские люди возродили из забвения этот древнерусский народный инструмент.Всего три струны, но как они могут звучать в умелых руках. Павел Варанкин играет на домре уже четыре года. Сегодня ему предстоит выступить с довольно сложным произведением, где настойчивость сочетается с нежностью.В первом конкурсе домристов участвуют 45 юных исполнителей со всех музыкальных школ Кирова. Каждый играет по два произведения. Ксюша Ефимова исполнила "Аннушку" и "Кузнечика".В качестве площадки для первого профессионального конкурса была выбрана Вятская детская школа искусств в поселке Костино. Именно здесь расположена базовая школа домристов.В этом году конкурс домристов носит статус городского, но педагоги надеются, что он будет расти и постепенно выйдет на областной и даже всероссийский уровень.