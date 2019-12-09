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В Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре

В Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре

Сегодня, 12:19
62
Юлия Шалаева
В Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре


Долгожданный конкурс - в Кирове впервые прошел открытый школьный конкурс исполнителей на домре. Его назвали "Звучи, вятская домра". Почему именно вятская - расскажем в нашем сюжете.

Это первый профессиональный конкурс домристов. Его ждали много лет и вот наконец дождались. Название конкурса - "Звучи, Вятская домра" подсказал сам инструмент. Ведь домра является брендом Кировской области. Именно вятские люди возродили из забвения этот древнерусский народный инструмент.   

ГАЛИНА КОРЯКОВЦЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
«В конце 19 века в вятском городке Котельниче нашли инструмент, который уже потерял своё имя, был в России уничтожен, изгонялся. Наш вятский народ сумел сохранить для всего человечества русскую домру. Отсюда, с Вятской земли она стартовала в новый этап своей жизни и снова обрела популярность».

Всего три струны, но как они могут звучать в умелых руках. Павел Варанкин играет на домре уже четыре года. Сегодня ему предстоит выступить с довольно сложным произведением, где настойчивость сочетается с нежностью.

ПАВЕЛ ВАРАНКИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА ДОМРИСТОВ "ЗВУЧИ, ВЯТСКАЯ ДОМРА!":
«Домра мне нравится тем, что на ней можно играть разными способами...».

В первом конкурсе домристов участвуют 45 юных исполнителей со всех музыкальных школ Кирова. Каждый играет по два произведения. Ксюша Ефимова исполнила "Аннушку" и "Кузнечика".


КСЕНИЯ ЕФИМОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ДОМРИСТОВ "ЗВУЧИ, ВЯТСКАЯ ДОМРА!":
«У него очень красивый звук. Я хотела играть на струнном инструменте и как раз подобрала домру, и она мне очень нравится».

В качестве площадки для первого профессионального конкурса была выбрана Вятская детская школа искусств в поселке Костино. Именно здесь расположена базовая школа домристов.

ТАТЬЯНА ТИУНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ "ВЯТСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ" Г.КИРОВА:
«Это большой успех, что эту идею поддержали педагоги, привезли своих детей, чтобы они показали, чему научились. Они смотрят друг на друга, учатся, видят, как играют другие ребята и себя немного подтягивают».

В этом году конкурс домристов носит статус городского, но педагоги надеются, что он будет расти и постепенно выйдет на областной и даже всероссийский уровень.
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