В Вятской филармонии прошел Новогодний губернаторский вечер. На торжественном мероприятии собралось более 700 гостей. Глава региона поздравил собравшихся с наступающим 2020 годом и подвел итоги уходящего года.На Новогодний губернаторский вечер были приглашены: почетные граждане, ветераны, представители ведущих предприятий и общественных организаций области. Открывая торжественную часть мероприятия, глава региона поздравил собравшихся с наступающим 2020 годом и подвел итоги года уходящего.Губернатор отметил, что в 2020 году, будут приложены все усилия для реализации задач, поставленных президентом России, чтобы каждый житель региона прочувствовал качественные изменения в своей жизни к лучшему.После поздравлений губернатора, под песню из кинофильма "Д`Артаньян и три мушкетера "на сцену вышел народный артист России, композитор - Максим Исаакович Дунаевский.Весь вечер композитор рассказывал о том, как создавались его шедевры, о забавных историях и секретах, которые происходили во время съемок фильмов, к которым он написал музыку.