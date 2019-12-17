В Вятской филармонии прошел Новогодний губернаторский вечер. На торжественном мероприятии собралось более 700 гостей. Глава региона поздравил собравшихся с наступающим 2020 годом и подвел итоги уходящего года.
На Новогодний губернаторский вечер были приглашены: почетные граждане, ветераны, представители ведущих предприятий и общественных организаций области. Открывая торжественную часть мероприятия, глава региона поздравил собравшихся с наступающим 2020 годом и подвел итоги года уходящего.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот так оглядываясь назад, вместе с вами мы видим как меняется жизнь на Вятке, меняется жизнь в области, меняется жизнь в городе, строятся детские сады, школы, дороги, вступают в строй новые промышленные предприятия, в сельском хозяйстве открываются новые фермы, мы видим как на глазах меняется здравоохранение, открываются новые средние медицинские училища, это не может не радовать».
Губернатор отметил, что в 2020 году, будут приложены все усилия для реализации задач, поставленных президентом России, чтобы каждый житель региона прочувствовал качественные изменения в своей жизни к лучшему.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главное богатство нашей земли — это люди, и я искренне хочу сказать вам спасибо, за то, что мы вместе сумели сделать в прошлом году, спасибо всем тем, кто делает жизнь на Вятке лучше, благополучней, и интересней».
После поздравлений губернатора, под песню из кинофильма "Д`Артаньян и три мушкетера "на сцену вышел народный артист России, композитор - Максим Исаакович Дунаевский.
Весь вечер композитор рассказывал о том, как создавались его шедевры, о забавных историях и секретах, которые происходили во время съемок фильмов, к которым он написал музыку.