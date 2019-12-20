В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева

Дом-музей маршала Конева останется в Подосиновском районе. Напомним, некоторое время назад в интернете активно обсуждалась возможность его переноса в Киров. В связи с чем возникла эта идея, и что сегодня происходит с родовым домом Конева?Деревня Лодейно находится в двадцати километрах от Подосиновца и известна тем, что именно в этих местах родился и провел детство маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Сложно поверить, но в Лодейно до сих пор сохранился родовой дом Коневых со всеми надворными постройками. Добротной крестьянской избе уже больше ста пятидесяти лет, но она до сих пор стоит, оберегая своими стенами уклад жизни семьи и личные вещи маршала Конева.Музей в родовом доме Конева был открыт в 1977 году. Практически все экспонаты, в том числе и личные вещи Ивана Степановича, были переданы его родственниками. Несмотря на отдаленность от областного центра музей все эти годы был востребован - в книге учета записано 125 тысяч посетителей.Сейчас в Лодейно проживает не больше десятка жителей, но музей продолжает жить, притягивая в эти места гостей. Однако дерево не вечно и мемориальный комплекс требует ремонта и финансовых вложений.А еще просел угол дома-музея. Но статус объекта культурного наследия не позволяет отремонтировать избу своими силами. Требуется дорогостоящая экспертиза. Поэтому, чтобы хоть с чего-то начать, местные власти решили сначала привести в порядок прилегающую территорию и написали обращение в областное правительство с просьбой направить средства на данные работы.Что касается возможности переноса дома-музея Конева в Киров - напомним, эта идея активно муссировалась в интернете, в региональном министерстве культуры нас заверили, что переносить музей из Лодейно точно не будут. Кроме того, против переноса дома Конева выступают и местные жители, которые гордятся своим музеем и считают его местом притяжения туристов в Подосиновский район.