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В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева

В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева

Сегодня, 17:48
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Юлия Шалаева
В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева


Дом-музей маршала Конева останется в Подосиновском районе. Напомним, некоторое время назад в интернете активно обсуждалась возможность его переноса в Киров. В связи с чем возникла эта идея, и что сегодня происходит с родовым домом Конева?

- Эти места были до самой войны Вологодской окраиной, причислены к Вятской земле, да так и остались в дали от  больших обновлений.

Деревня Лодейно находится в двадцати километрах от Подосиновца и известна тем, что именно в этих местах родился и провел детство маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Сложно поверить, но в Лодейно до сих пор сохранился родовой дом Коневых со всеми надворными постройками. Добротной крестьянской избе уже больше ста пятидесяти лет, но она до сих пор стоит, оберегая своими стенами уклад жизни семьи и личные вещи маршала Конева.

МАРИЯ СУЕТИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ МЕМОРИАЛЬНОГО ДОМА-МУЗЕЯ И.С.КОНЕВА:
«Когда посетители бывают их впечатляет сама изба - там сохранен интерьер избы конца 19 начала 20 века».

Музей в родовом доме Конева был открыт в 1977 году. Практически все экспонаты, в том числе и личные вещи Ивана Степановича, были переданы его родственниками. Несмотря на отдаленность от областного центра музей все эти годы был востребован - в книге учета записано 125 тысяч посетителей.

МАРИЯ СУЕТИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ МЕМОРИАЛЬНОГО ДОМА-МУЗЕЯ И.С.КОНЕВА:
«Сейчас посетителей убывает, но стабильно 1.5 тысячи в год бывает, особенно отпускники».

Сейчас в Лодейно проживает не больше десятка жителей, но музей продолжает жить, притягивая в эти места гостей. Однако дерево не вечно и мемориальный комплекс требует ремонта и финансовых вложений.

ВЛАДИМИР МИКУРОВ, ДИРЕКТОР ПОДОСИНОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Упал забор, развалился туалет, упало ограждение, провалилась плитка...».

А еще просел угол дома-музея. Но статус объекта культурного наследия не позволяет отремонтировать избу своими силами. Требуется дорогостоящая экспертиза. Поэтому, чтобы хоть с чего-то начать, местные власти решили сначала привести в порядок прилегающую территорию и написали обращение в областное правительство с просьбой направить средства на данные работы.

ВЛАДИМИР МИКУРОВ, ДИРЕКТОР ПОДОСИНОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«На благоустройство составлена смета, она проверена, там нужно 552 т. р. В правительстве неофициально пообещали, что нам дадут результат январь-февраль следующего года».

Что касается возможности переноса дома-музея Конева в Киров - напомним, эта идея активно муссировалась в интернете, в региональном министерстве культуры нас заверили, что переносить музей из Лодейно точно не будут. Кроме того, против переноса дома Конева выступают и местные жители, которые гордятся своим музеем и считают его местом притяжения туристов в Подосиновский район.
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