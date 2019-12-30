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В музее имени Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой

В музее имени Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой

Сегодня, 11:08
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Альбина Самигуллина
В музее имени Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой


В самом романтичном музее - имени Александра Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой "Зимняя сказка от Устюга до Вятки". О старом городе, зимних забавах и сказочной атмосфере в картинах художницы - расскажет Альбина Самигуллина.

Рисовать она хотела всегда, с детства, ей даже как-то снился сон о том, что в руке она держит цветной карандаш, а проснувшись, поняла, что это всего лишь грёзы. Жизнь в те годы была нелёгкая, дефицит бумаги, карандашей и других атрибутов для творчества не давал полноценно заниматься рисованием. Сегодня Татьяна Дедова - известный художник, за плечами которого множество выставок.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА, ХУДОЖНИК:
«Работы, которые созданы были очень давно, здесь выставлены, они как бы путешествуют каждый год где-нибудь в разных библиотеках, музеях, выставляются, а здесь очень уютное место, музей мы этот очень любим».

Несколько десятилетий назад именно здесь - в музее имени Грина прошли первые выставки Татьяны Дедовой. Экспозиция, представленная сейчас, содержит не только акварели, но и графику, а также старые черно-белые и цветные фотографии.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА, ХУДОЖНИК:
«Здесь ещё представлены, вот, книги, которые я оформляла, а их за мою жизнь тоже оформлено много: и детские книжечки, и открыточки, и взрослые книги, иллюстрации, открытки, календари - всё это можно здесь посмотреть».

На выставке можно увидеть работы, которые создавались во время цензуры того, что было связано с религией.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА, ХУДОЖНИК:
«В те годы, в 70-е, я начала снимать храмы, которые исчезали с нашей вятской земли, и много фотографировала в поездках, много путешествовала - и по России, и по Вятской земле».

И эти фотографии стали не только объектом выставок. Некоторые помогли восстановить разрушенные храмы.

ТАТЬЯНА ДЕДОВА, ХУДОЖНИК:
«Храмы, нарисованные по старым фотографиям, то, что мы их никогда не увидим, они уже в полуразрушенном состоянии, я их делала на рисунках, и эти рисунки используют - находятся добрые люди, печатают открытки и ищут благодетелей, и храмы начинают восстанавливаться потихоньку».

Окунуться в зимнюю сказку, посмотреть на Киров в ретроспективе можно будет до 8 января в музее имени Александра Грина.
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