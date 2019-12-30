В музее имени Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой

В самом романтичном музее - имени Александра Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой "Зимняя сказка от Устюга до Вятки". О старом городе, зимних забавах и сказочной атмосфере в картинах художницы - расскажет Альбина Самигуллина.Рисовать она хотела всегда, с детства, ей даже как-то снился сон о том, что в руке она держит цветной карандаш, а проснувшись, поняла, что это всего лишь грёзы. Жизнь в те годы была нелёгкая, дефицит бумаги, карандашей и других атрибутов для творчества не давал полноценно заниматься рисованием. Сегодня Татьяна Дедова - известный художник, за плечами которого множество выставок.Несколько десятилетий назад именно здесь - в музее имени Грина прошли первые выставки Татьяны Дедовой. Экспозиция, представленная сейчас, содержит не только акварели, но и графику, а также старые черно-белые и цветные фотографии.На выставке можно увидеть работы, которые создавались во время цензуры того, что было связано с религией.И эти фотографии стали не только объектом выставок. Некоторые помогли восстановить разрушенные храмы.Окунуться в зимнюю сказку, посмотреть на Киров в ретроспективе можно будет до 8 января в музее имени Александра Грина.