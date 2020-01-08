В Выставочном зале ВХМ открылась выставка памяти художника Александра Самсонова

Сегодня в Выставочном зале Вятского художественного музея можно познакомиться с творчеством художника Александра Самсонова. В экспозицию, посвященную памяти талантливого живописца и графика, включены портреты, натюрморты, библейские истории и Вятка, такая, какой её увидел художник.
В декабре художнику исполнилось бы 70, он ушел из жизни 10 лет назад. Это вторая посмертная выставка Александра Самсонова, которая состоится во многом благодаря его сестре, Ольге Валентиновне Самсоновой. В экспозиции будет представлено более 60 произведений, в том числе работы из частных собраний 15 коллекционеров.
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Это те работы, которые остались здесь в Вятке и еще не успели уехать, большая коллекция уже уехала в Москву, много работ осталось в Петербурге, и конечно же заграницей и вот все то, что здесь у нас в городе сохранилось мы и представляем нашим жителям».
Помимо уже узнаваемых произведений, посетители увидят работы, которые будут представлены впервые. Например, "Портрет" и "Качели" специально для выставки их прислали из Новосибирска.
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Здесь мы видим, что на качелях не ребенок, а бабушка, и эта бабушка, она воплощение добра, наивности какой-то, и тот лиловый свет, который ее окружает тоже воплощает всю идею добра и гармонии с окружающим миром у самого художника и у главного героя».
На выставке можно будет увидеть автопортрет, где художник изобразил себя с белым котом, в старинном трамвайчике.
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«На афишу мы решили вынести вот это произведение, которое называется "Дорога", оно тоже в частной коллекции, почему это, потому, что решили, что это одно из программных его произведений, где в редких автопортретах, а их всего два, один ранний, и то, копия будет показана здесь на выставке и вот этот оригинальный».
Творчество Александра Самсонова занимает особое место в истории вятской живописи. Его жизненный путь был далеко не из легких, постоянной работы художник не имел, писал картины, которые продавались за гроши, на выставки его работы принимали крайне редко, он стал известен уже после смерти, сейчас его картины находятся в коллекциях странах Европы и Японии.
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Это художник от бога, это художник действительно свободный, свободный по духу, свободный по своему таланту, по тому, как обладая всеми талантами, знаниями, которые он перенял у мировых мастеров, у искусства 20 века, он перешел заранее еще в не наступивший 21 век, это художник 21 столетия».
Трансформируя достижения своих великих предшественников, он создал свой мир, свои идеи, свои художественные образы, и все это раскрывается и в портретах его родных и близких людей, близких по духу и по мироощущениям. Портреты, натюрморты, легенды, мифы, произведения, посвященные библейской серии, любимые лошади, коты, птицы и, конечно, родной город Александра Самсонова - Вятка, все это можно увидеть в выставочном зале Вятского художественного музея.