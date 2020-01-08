В Выставочном зале ВХМ открылась выставка памяти художника Александра Самсонова

Сегодня в Выставочном зале Вятского художественного музея можно познакомиться с творчеством художника Александра Самсонова. В экспозицию, посвященную памяти талантливого живописца и графика, включены портреты, натюрморты, библейские истории и Вятка, такая, какой её увидел художник.В декабре художнику исполнилось бы 70, он ушел из жизни 10 лет назад. Это вторая посмертная выставка Александра Самсонова, которая состоится во многом благодаря его сестре, Ольге Валентиновне Самсоновой. В экспозиции будет представлено более 60 произведений, в том числе работы из частных собраний 15 коллекционеров.Помимо уже узнаваемых произведений, посетители увидят работы, которые будут представлены впервые. Например, "Портрет" и "Качели" специально для выставки их прислали из Новосибирска.На выставке можно будет увидеть автопортрет, где художник изобразил себя с белым котом, в старинном трамвайчике.Творчество Александра Самсонова занимает особое место в истории вятской живописи. Его жизненный путь был далеко не из легких, постоянной работы художник не имел, писал картины, которые продавались за гроши, на выставки его работы принимали крайне редко, он стал известен уже после смерти, сейчас его картины находятся в коллекциях странах Европы и Японии.Трансформируя достижения своих великих предшественников, он создал свой мир, свои идеи, свои художественные образы, и все это раскрывается и в портретах его родных и близких людей, близких по духу и по мироощущениям. Портреты, натюрморты, легенды, мифы, произведения, посвященные библейской серии, любимые лошади, коты, птицы и, конечно, родной город Александра Самсонова - Вятка, все это можно увидеть в выставочном зале Вятского художественного музея.