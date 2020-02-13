В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн

"Я помню чудное мгновенье - передо мной явилась ты" - это стихотворение Александр Пушкина посвятил Анне Керн. Именно она стала героиней литературно-музыкального вечера в кировской Пушкинке.К дню памяти Пушкина библиотека, которая носит его имя, готовит музыкально-литературный вечер. Сегодня его решили посвятить не самому великому поэту, а его даме сердца - Анне Керн, с которой он был знаком еще до ее замужества. Именно ей он посвятил свое самое лиричное стихотворение о любви - "Я помню чудное мгновенье".Организаторам вечера показалось несправедливым, что имя Анны Керн всегда звучит в контексте жизни и творчества Пушкина. Поэтому большая часть выступлений была посвящена личности самой Анны. А была она для своей эпохи женщиной незаурядной, с удивительной судьбой, полной превратностей и лишений. Но при этом удивительно насыщенной значительными событиями и переживаниями. Анна Петровна оставила после себя несколько книг-мемуаров, среди которых и «Воспоминания о Пушкине».После смерти мужа Анна вышла замуж второй раз. Это был еще один вызов обществу. Она потеряла деньги, предпочитая жить бедно, но по любви. В сложной материальной ситуации ей помогли письма Пушкина - она продавала их по пять рублей за штуку. И эти письма и стихи, полные нежности и восхищения, до сих пор трогают читателей по всему миру.