В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн

"Я помню чудное мгновенье - передо мной явилась ты" - это стихотворение Александр Пушкина посвятил Анне Керн. Именно она стала героиней литературно-музыкального вечера в кировской Пушкинке.
К дню памяти Пушкина библиотека, которая носит его имя, готовит музыкально-литературный вечер. Сегодня его решили посвятить не самому великому поэту, а его даме сердца - Анне Керн, с которой он был знаком еще до ее замужества. Именно ей он посвятил свое самое лиричное стихотворение о любви - "Я помню чудное мгновенье".
МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАССОВОЙ РАБОТЫ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ:
«Когда они встретились в самый первый раз он ей не понравился совсем, она ему очень понравилась. Потом, когда он стал более знаменитым как поэт она узнала, что он такой, влюбилась в его лирику и жаждала с ним познакомиться».
Организаторам вечера показалось несправедливым, что имя Анны Керн всегда звучит в контексте жизни и творчества Пушкина. Поэтому большая часть выступлений была посвящена личности самой Анны. А была она для своей эпохи женщиной незаурядной, с удивительной судьбой, полной превратностей и лишений. Но при этом удивительно насыщенной значительными событиями и переживаниями. Анна Петровна оставила после себя несколько книг-мемуаров, среди которых и «Воспоминания о Пушкине».
МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАССОВОЙ РАБОТЫ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ: «Её выдали замуж в 17 лет за 52 летнего старика и она была с этим не согласна и вскоре оставила его, стала жить отдельно. Для того времени это был очень смелый шаг, жила хорошо и без мужа, это был нонсенс».
После смерти мужа Анна вышла замуж второй раз. Это был еще один вызов обществу. Она потеряла деньги, предпочитая жить бедно, но по любви. В сложной материальной ситуации ей помогли письма Пушкина - она продавала их по пять рублей за штуку. И эти письма и стихи, полные нежности и восхищения, до сих пор трогают читателей по всему миру.