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13 февраля 22:09
13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи" 13 фев 17:59 Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте 13 фев 15:30 Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу 13 фев 15:25 Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного" 13 фев 12:04 Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом" 13 фев 11:08 В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» 13 фев 11:04 Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды
В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн

В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн

Сегодня, 18:13
105
Юлия Шалаева
В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн


"Я помню чудное мгновенье - передо мной явилась ты" - это стихотворение Александр Пушкина посвятил Анне Керн. Именно она стала героиней литературно-музыкального вечера в  кировской Пушкинке.

К дню памяти Пушкина библиотека, которая носит его имя, готовит музыкально-литературный вечер. Сегодня его решили посвятить не самому великому поэту, а его даме сердца - Анне Керн, с которой он был знаком еще до ее замужества. Именно ей он посвятил свое самое лиричное стихотворение о любви - "Я помню чудное мгновенье".

МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАССОВОЙ РАБОТЫ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ:  
«Когда они встретились в самый первый раз он ей не понравился совсем, она ему очень понравилась. Потом, когда он стал более знаменитым как поэт она узнала, что он такой, влюбилась в его лирику и жаждала с ним познакомиться».

Организаторам вечера показалось несправедливым, что имя Анны Керн всегда звучит в контексте жизни и творчества Пушкина. Поэтому большая часть выступлений была посвящена личности самой Анны. А была она для своей эпохи женщиной незаурядной, с удивительной судьбой, полной превратностей и лишений. Но при этом удивительно насыщенной значительными событиями и переживаниями. Анна Петровна оставила после себя несколько книг-мемуаров, среди которых и «Воспоминания о Пушкине».

МАРИЯ САПОЖНИКОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА МАССОВОЙ РАБОТЫ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ:  «Её выдали замуж в 17 лет за 52 летнего старика и она была с этим не согласна и вскоре оставила его, стала жить отдельно. Для того времени это был очень смелый шаг, жила хорошо и без мужа, это был нонсенс».

После смерти мужа Анна вышла замуж второй раз. Это был еще один вызов обществу. Она потеряла деньги, предпочитая жить бедно, но по  любви. В сложной материальной ситуации ей помогли письма Пушкина - она продавала их по пять рублей за штуку. И эти письма и стихи, полные нежности и восхищения, до сих пор трогают читателей по всему миру.
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