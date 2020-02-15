"В главной роли - шерсть". В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока. Начинающие мастерицы и валяльщицы со стажем представили свои изделия из шерсти. На дефиле побывала Елена Крылова.Областные выставки картин и панно из шерсти, предметов интерьера, одежды и игрушек уже не раз проводились. В этом году организаторы выбрали формат фестиваля войлока. Его изюминкой стало дефиле - показ.Светлана Плехова занимается валянием из шерсти четвертый год, обучалась этому делу на мастер-классах, начинала с тапочек, после были шерстяные картины, а теперь одежда, именно она наиболее интересна Светлане. Для показа мастерица подготовила две коллекции "Дыхание весны" и "Калейдоскоп".Свои работы представили более десятка мастериц, а это около 20 коллекций валяной одежды из шерсти, экологичного материала, красочные, оригинальные, стильные вещи, дополненные различными аксессуарами. Гости фестиваля могли увидеть и шерстяную живопись - картины Елены Михеевой и ее учеников. По словам художницы, первый раз картину из шерсти она увидела три года назад и сразу была заражена этим шерстяным вирусом.И все желающие могли на мастер-классах попробовать создать брошь в технике сухого валяния и даже картину из шерсти.