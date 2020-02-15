"В главной роли - шерсть". В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока. Начинающие мастерицы и валяльщицы со стажем представили свои изделия из шерсти. На дефиле побывала Елена Крылова.
Областные выставки картин и панно из шерсти, предметов интерьера, одежды и игрушек уже не раз проводились. В этом году организаторы выбрали формат фестиваля войлока. Его изюминкой стало дефиле - показ.
СВЕТЛАНА ПЛЕХОВА, МАСТЕРИЦА ПО ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ:
- Войлок он настолько многогранен, что можно все что угодно сделать, можно сделать.
- Платья, еще что, жакеты?
- Жакеты, пальто, юбки, сумки, валеночки, тапочки, ботиночки, шапочки.
Светлана Плехова занимается валянием из шерсти четвертый год, обучалась этому делу на мастер-классах, начинала с тапочек, после были шерстяные картины, а теперь одежда, именно она наиболее интересна Светлане. Для показа мастерица подготовила две коллекции "Дыхание весны" и "Калейдоскоп".
СВЕТЛАНА ПЛЕХОВА, МАСТЕРИЦА ПО ВАЛЯНИЮ:
«Долго шла к фактуре шерсти, чтобы она была достаточно как натуральная шерсть, как ткань, очень хотелось этого добиться, этого добилась, сейчас интересна многогранность этой шерсти, разные интересные фактуры сложные, фасоны, сейчас все модели цельновальные, без швов, хочется втачной рукав, усложнять модели, поэтому работы очень много».
ЕЛЕНА ЛИМОНОВА, МОДЕЛЬ:
«Это марля даже, вот смотри как интересно, получается шерсть привалена к марле, т.е. такая идея, которая простому человеку в голову даже не придет, а вот у нас Света, такой фантазер и мастерица, она может все что угодно придумать».
Свои работы представили более десятка мастериц, а это около 20 коллекций валяной одежды из шерсти, экологичного материала, красочные, оригинальные, стильные вещи, дополненные различными аксессуарами. Гости фестиваля могли увидеть и шерстяную живопись - картины Елены Михеевой и ее учеников. По словам художницы, первый раз картину из шерсти она увидела три года назад и сразу была заражена этим шерстяным вирусом.
ЕЛЕНА МИХЕЕВА, МАСТЕРИЦА ШЕРСТЯНОЙ АКВАРЕЛИ:
«Цветы, очень люблю цветы, особенно полевые, и по выставкам тоже видно, что большая часть картин посвящена этому виду творчества, ну и природу очень люблю».
И все желающие могли на мастер-классах попробовать создать брошь в технике сухого валяния и даже картину из шерсти.