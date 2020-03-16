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Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир»

Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир»

Сегодня, 12:11
160
Валентина Палкина
Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир»


Юные артисты представляют свои таланты на фестивале детского художественного творчества «Нам нужен мир», посвященном 75-летию Великой Победы. Первый этап прослушивания прошел на сцене ОДНТ.

Хореографический ансамбль "Феникс" осваивает новую площадку. К тому же это  первый конкурс для учащихся подготовительного отделения Детской школы искусств "Элегия". Они выступят с композицией "Ладошки". В концерте принимают участие дети от 3 до 7 лет - воспитанники детских садов, участники творческих коллективов, студий эстрадного пения Октябрьского и Ленинского районов. Второй этап состоится через месяц. И тогда станут известны имена всех победителей.

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ОДНТ:
«По итогам этих отборочных туров также будут вручены дипломы участников, коллективы, детские сады будут приглашены к сотрудничеству, выступать на наших концертах, потому что творчество детей всегда очень интересно и всегда собирает полный зал».

Солисты, дуэты, ансамбли в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Устное творчество» представляют на фестивале номера о любви к Родине, истории Отечества и мире на всей Земле.  Лучшие композиции войдут в программу конкурса детского  художественного творчества «Спасибо за жизнь!», который состоится 7 мая.
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