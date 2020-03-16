Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир»

Юные артисты представляют свои таланты на фестивале детского художественного творчества «Нам нужен мир», посвященном 75-летию Великой Победы. Первый этап прослушивания прошел на сцене ОДНТ.Хореографический ансамбль "Феникс" осваивает новую площадку. К тому же это первый конкурс для учащихся подготовительного отделения Детской школы искусств "Элегия". Они выступят с композицией "Ладошки". В концерте принимают участие дети от 3 до 7 лет - воспитанники детских садов, участники творческих коллективов, студий эстрадного пения Октябрьского и Ленинского районов. Второй этап состоится через месяц. И тогда станут известны имена всех победителей.Солисты, дуэты, ансамбли в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Устное творчество» представляют на фестивале номера о любви к Родине, истории Отечества и мире на всей Земле. Лучшие композиции войдут в программу конкурса детского художественного творчества «Спасибо за жизнь!», который состоится 7 мая.