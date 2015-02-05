Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчан
Вчера, 15:26 | Просмотров: 143 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
Поделиться новостью:
С начала реализации программы в нашем регионе освоено свыше семисот миллионов рублей, более восьмисот домов отремонтировано, а собираемость самих взносов достигла восьмидесяти трех процентов от начислений.
Несмотря на то, что программа действует в области уже четвертый год, у жителей региона по-прежнему много вопросов. Один из часто задаваемых - наличие льгот для лиц пенсионного возраста.
ОЛЬГА ШЕСТАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В соответствии с законом Кировской области №618 мера социальной поддержки по оплате взносов за капремонт предоставляется одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещений. Поскольку ваша бабушка, как вы сказали, подарила квартиру, то она собственником не является. К сожалению, у нее права на эту меру соцподдержки нет».
Поступали вопросы и касающиеся качества проводимого ремонта, возможности замены одних видов работ на другие, а также сроков выполнения ремонтных работ.
- Мы живем в доме, построенном еще до революции, но у нас не удосужились спросить какой год постройки, поставили 1960й, а я понимаю, что год постройки влияет на год проведения ремонта. И что теперь нам делать?
ЕЛЕНА ШИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные о техническом состоянии предоставляются в ФКР органами местного самоуправления, и у Фонда капремонта отсутствует обязанность проверять достоверность предоставленных данных. Если у вас есть документы, подтверждающие, что органы местного самоуправления ошибочно предоставили какие-то данные, вы вправе написать заявление в ФКР, предоставив эти документы, и данные будут уточнены».
На вопросы кировчан члены региональных министерств Кировской области, а также представители фонда капитального ремонта отвечали в течение двух часов, за это время поступило свыше тридцати вопросов.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
24.03.2015
26 марта в Кировской области пройдет прямая линия по проблеме взносов на капремонт: т. 69-77-68.
02.04.2016