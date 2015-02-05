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Новости / Экономика

Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчан

Вчера, 15:26 | Просмотров: 143 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Проблемы программы капремонта многоквартирных домов обсуждались на прямой линии в региональной приемной Президента России. Что более всего волнует людей?

С начала реализации программы в нашем регионе освоено свыше семисот миллионов рублей, более восьмисот домов отремонтировано, а собираемость самих взносов достигла восьмидесяти трех процентов от начислений.
Несмотря на то, что программа действует в области уже четвертый год, у жителей региона по-прежнему много вопросов. Один из часто задаваемых - наличие льгот для лиц пенсионного возраста.

Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчанОЛЬГА ШЕСТАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В соответствии с законом Кировской области №618 мера социальной поддержки по оплате взносов за капремонт предоставляется одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещений. Поскольку ваша бабушка, как вы сказали, подарила квартиру, то она собственником не является. К сожалению, у нее права на эту меру соцподдержки нет».

Поступали вопросы и касающиеся качества проводимого ремонта, возможности замены одних видов работ на другие, а также сроков выполнения ремонтных работ.

- Мы живем в доме, построенном еще до революции, но у нас не удосужились спросить какой год постройки, поставили 1960й, а я понимаю, что год постройки влияет на год проведения ремонта. И что теперь нам делать?

Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчанЕЛЕНА ШИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные о техническом состоянии предоставляются в ФКР органами местного самоуправления, и у Фонда капремонта отсутствует обязанность проверять достоверность предоставленных данных. Если у вас есть документы, подтверждающие, что органы местного самоуправления ошибочно предоставили какие-то данные, вы вправе написать заявление в ФКР, предоставив эти документы, и данные будут уточнены».

На вопросы кировчан члены региональных министерств Кировской области, а также представители фонда капитального ремонта отвечали в течение двух часов, за это время поступило свыше тридцати вопросов.


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