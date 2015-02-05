Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчан

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Проблемы программы капремонта многоквартирных домов обсуждались на прямой линии в региональной приемной Президента России. Что более всего волнует людей?С начала реализации программы в нашем регионе освоено свыше семисот миллионов рублей, более восьмисот домов отремонтировано, а собираемость самих взносов достигла восьмидесяти трех процентов от начислений.Несмотря на то, что программа действует в области уже четвертый год, у жителей региона по-прежнему много вопросов. Один из часто задаваемых - наличие льгот для лиц пенсионного возраста.Поступали вопросы и касающиеся качества проводимого ремонта, возможности замены одних видов работ на другие, а также сроков выполнения ремонтных работ.На вопросы кировчан члены региональных министерств Кировской области, а также представители фонда капитального ремонта отвечали в течение двух часов, за это время поступило свыше тридцати вопросов.