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Новости / Экономика

Бывшего директора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» приговорили к 5,6 годам колонии общего режима.

Вчера, 17:33 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Бывшего руководителя завода обвиняли в хищении 34 млн. рублей через счета фирм-однодневок и невыплату 207 работникам заработной платы в сумме 8 млн. рублей.
 
В 20140-2015 гг. осужденный занимал должность советника генерального директора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод», но фактически руководил предприятием. С его подачи завод заключал фиктивные сделки и перечислял денежные средства на счета юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.
 
Помимо этого, злоумышленник, имея реальную возможность, с января по май 2016 года не выплачивал 207 работникам предприятия заработную плату, причинив в совокупности материальный ущерб на общую сумму около 8 млн. рублей.
 
Суд признал экс-директора виновным и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 350 тыс. рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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