Кировская область вошла в двадцатку регионов с низкими темпами роста цен на продукты.

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В общероссийском рейтинге Кировская область заняла 14-е место.

При анализе учитывались индексы потребительских цен на продукты питания, сложившиеся в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИПЦ продовольственных товаров в Кировской области в декабре 2017 года снизился по сравнению с декабрем 2016 года и составил 99,89%.

Снизились цены на сахарный песок - на 27,58%, горох и фасоль - на 26,22%, яйца куриные - 19,02%, сельдь солёную - на 17,54%, капусту белокочанную - на 11,34%, масло подсолнечное - на 11,19%, муку пшеничную - на 10,97%, огурцы свежие - 10,94%.