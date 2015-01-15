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Новости / Экономика

Кировская область вошла в двадцатку регионов с низкими темпами роста цен на продукты.

Вчера, 20:27 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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В общероссийском рейтинге Кировская область заняла 14-е место.
 
При анализе учитывались индексы потребительских цен на продукты питания, сложившиеся в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
ИПЦ продовольственных товаров в Кировской области в декабре 2017 года снизился по сравнению с декабрем 2016 года и составил 99,89%.
 
Снизились цены на сахарный песок - на 27,58%, горох и фасоль - на 26,22%, яйца куриные - 19,02%, сельдь солёную - на 17,54%, капусту белокочанную - на 11,34%, масло подсолнечное - на 11,19%, муку пшеничную - на 10,97%, огурцы свежие - 10,94%.


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