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Новости / Экономика

Еще одна кировчанка отдала деньги мошенникам за путевку на абхазский курорт.

Сегодня, 12:30 | Просмотров: 43 | Версия для печати
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Деньги за отдых в пансионате в Абхазии женщина перевела в апреле.
 
И только перед поездкой в отпуск узнала, что «забронировала» путевку на фейковом сайте-двойнике. Настоящий пансионат денег не получал и на отдых кировчанку не ждал. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.
 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
 
Отметим, что еще в марте в сети Интернет появились множественные предупреждения о том, что в популярной поисковой системе рекламируется дом отдыха в Абхазии. Но его сайт принадлежал не владельцам пансионата, а мошенникам.
 
Потенциальным отдыхающим на Интернет-сайте-двойнике предлагалось забронировать тур с большой скидкой при условии внесения предоплаты. Но при поиске «отзывов о сайте» можно было узнать, что настоящее руководство пансионата никаких акций не проводит.
 
Также на сайте-двойнике был указан юридический адрес настоящего пансионата, но расчетный счет (куда перечисляли деньги обманутые граждане) и телефоны – московские. Некоторое время спустя данный сайт исчез, сейчас он не функционирует. Но вместо него появилось еще два новых, тоже якобы принадлежащих данному абхазскому пансионату. Заявлений от пострадавших через новые сайты пока не поступало.
 
Полиция предупреждает кировчан о необходимости быть бдительнее. Перед тем как забронировать отдых, необходимо убедиться в добросовестности сайта, на котором размещено предложение.
 
А лучше всего обратиться к профессиональным туроператорам, которые помогут вам с оформлением путевки.


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