Кошкам и собакам разрешили ездить в поезде без хозяев.

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Новые правила проезда домашних питомцев в поездах вступят в силу с 16 июля 2018 года.

Компанию собакам и кошкам также могут составить домашние птицы, хомяки и черепахи. Главное условие - в течение всей поездки животное должно находиться в клетке (или контейнере) в багажном купе.

Владельцы должны оформить на своих питомцев специальный билет, а в дорогу снабдить документами, кормом и, по желанию, одной игрушкой. Во время пути за животными будут присматривать проводники пассажирских вагонов.

Добавим, что для начала новшества будут опробованы в 13 поездах.

Оформить перевозку животного можно будет в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление.