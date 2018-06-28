Кошкам и собакам разрешили ездить в поезде без хозяев.
Новые правила проезда домашних питомцев в поездах вступят в силу с 16 июля 2018 года.
Компанию собакам и кошкам также могут составить домашние птицы, хомяки и черепахи. Главное условие - в течение всей поездки животное должно находиться в клетке (или контейнере) в багажном купе.
Владельцы должны оформить на своих питомцев специальный билет, а в дорогу снабдить документами, кормом и, по желанию, одной игрушкой. Во время пути за животными будут присматривать проводники пассажирских вагонов.
Добавим, что для начала новшества будут опробованы в 13 поездах.
Оформить перевозку животного можно будет в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление.
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