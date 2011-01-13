С 2020 года в России начнут вводить электронные трудовые книжки.
Переход от бумажного документа к электронному будет поэтапным.
Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ, и начнут передавать трудовые книжки в электронном виде в Пенсионный фонд с 1 января 2020 года.
С появлением электронных трудовых книжек будет сформирована база данных со всей информацией о стаже человека. Работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн.
Дополнительное удобство электронные трудовые дадут тем, кто работает удаленно.
Также отпадет необходимость предоставлять сведения о стаже при обращении за госуслугами.
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