В Кировской области будут судить организатора «финансовой пирамиды», похитившего более 69 млн. рублей.

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Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Котельничского района.

По версии следствия, с 2008 по 2016 года, мужчина занимал должность председателя СКПК «Кредитный ресурс». Ему удалось привлечь в потребительский кооператив денежные средства 87 вкладчиков на общую сумму более 69 млн. рублей.

В последствии на миллионы доверчивых клиентов председатель СКПК приобрел недвижимость от имени подконтрольного ему ПК «Всем миром». Недвижимость обвиняемый сдавал в аренду, а арендные платежи расходовал по своему усмотрению.

В ноябре 2013 года обвиняемый, будучи директором ООО «Ресурс», заключил кредитный договор на сумму 6,5 млн. рублей в ПАО «Сбербанк России». В качестве предмета залога указал имущество, которое уже было заложено по другому договору займа. От погашения кредита мужчина уклонился.

С целью легализации похищенных денежных средств под видом оплаты по фиктивному договору Р. перечислил их с расчетного счета Общества через Сбербанк на расчетный счет ООО «Котельничские строительные материалы», а далее совершил еще один перевод обратно в Общество на счет, открытый в АО КБ «Хлынов», тем самым погасив задолженность перед этим банком по ранее полученному кредиту.

В апреле 2016 года фигурант дела работал председателем СКПК «Кредитный ресурс» и заключил с тремя жителями Котельничского района фиктивные договоры о передаче личных сбережений на сумму 3 млн. рублей. Полученные деньги в потребительский кооператив так и не поступили.

В рамках уголовного дела потерпевшие заявили 70 исковых заявлений на общую сумму более 59 млн. рублей.

Органами предварительного расследования были наложены аресты на 5 объектов недвижимости обвиняемого, на земельный участок площадью 2 тыс. кв.м, расположенных в городе Котельниче, а также на автомобиль, имущество и денежные средства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Котельничский районный суд.

по информации прокуратуры Кировской области