В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

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Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы г. Уржума по факту совершения хищения денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, специалист по розничному бизнесу дополнительного офиса «Уржумский» одного из кировских банков совершила хищение денежных средств банка.

В течение трех лет женщина использовала свое служебное положение и переводила деньги со счетов вкладчиков банка на свою банковскую карту и банковские карты родственников.

Общая сумма похищенного составила более 4 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области