Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

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21 сентября в Арбитражном суде Кировской области состоялось заключительное по этому делу заседание.

АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" было создано Правительством Кировской области 15 лет назад.

Помимо сделок на рынке жилья АО "КРИК" участвовала в реализации целого ряда областных социальных программ. В их числе была и программа по предоставлению на условиях льготной аренды социального жилья работникам бюджетной сферы Кировской области.

В марте 2018 года Объединенный резервный банк, которому корпорация задолжала в общей сложности около 70 млн. рублей, обратился в суд с намерением признать АО "КРИК" банкротом.

Одним из доводов представителей Корпорации на суде было то, что другие кредиторы готовы пойти на мировую и ждать возвращения долгов. Объединенный резервный банк настаивал только на банкротстве, решение о котором сегодня и было принято.

В Кировской региональной ипотечной корпорации введено конкурсное производство сроком на 1 год.