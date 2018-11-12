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Новости / Экономика

На Леонида Яфаркина завели новые уголовные дела.

14 февраля 2019 11:37 | Просмотров: 286 | Версия для печати
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Известного кировского бизнесмена подозревают в мошенничество в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в 2014 году Яфаркин убедил одного из кировских предпринимателей в своих якобы имеющихся возможностях оказать бизнесмену содействие в приобретении права собственности на один из муниципальных  земельных участков г. Кирова.
 
За услугу он "попросил" вознаграждение 2 млн рублей. Но, получив деньги, Яфаркин свои обязательства перед бизнесменом не исполнил,  поскольку реальной возможности влиять на ситуацию не имел.
 
В 2017 году Яфаркин необоснованно вывел из состава имущественного комплекса ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» два земельных участка по значительно заниженной стоимости на аффилированное и подконтрольное ему юридическое лицо.
 
В последующем он продал данные участки за 120 млн рублей одной из строительных компаний г. Кирова.
 
В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается, они соединены в одно производство. Следователи вместе с сотрудниками УФСБ России по Кировской области проводятся оперативные мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.
 
Следственное управление обращается к жителям региона, предпринимателям, а также лицам, обладающим информацией о противоправных действиях Леонида Яфаркина, с просьбой сообщать об этом следователям по телефону 8 (8332) 485-180. Конфиденциальность гарантирована.


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