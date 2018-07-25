Подписан Федеральный закон о запрете обращения взыскания на социальные счета.
Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.
Документ гарантирует неприкосновенность соцвыплат от обращения на них взыскания в ходе исполнительного производства: они не могут быть ни списаны, ни арестованы.
К выплатам социального характера относятся:
• пособия гражданам, имеющим детей;
• средства материнского (семейного) капитала;
• алименты;
• денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью;
• пенсии по случаю потери кормильца;
• компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах;
• выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
• монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.) и прочие.
Новым законом в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, дополнительно включены пособия гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, — это выплаты по случаю утраты имущества, причинения вреда здоровью либо гибели граждан.
Также закон обязывает банки при исполнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать требования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Такая же обязанность возлагается на судебного пристава-исполнителя при обращении им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан представить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.
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