ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Экономика

Подписан Федеральный закон о запрете обращения взыскания на социальные счета.

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.
 
Документ гарантирует неприкосновенность соцвыплат от обращения на них взыскания в ходе исполнительного производства: они не могут быть ни списаны, ни арестованы.
 
К выплатам социального характера относятся:
 
•    пособия гражданам, имеющим детей;
•    средства материнского (семейного) капитала;
•    алименты;
•    денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью;
•    пенсии по случаю потери кормильца;
•    компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах;
•    выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
•    монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.) и прочие.
 
Новым законом  в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, дополнительно включены пособия гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, — это выплаты по случаю утраты имущества, причинения вреда здоровью либо гибели граждан.
 
Также закон обязывает банки при исполнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать требования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
 
Такая же обязанность возлагается на судебного пристава-исполнителя при обращении им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан представить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.


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