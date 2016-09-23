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Новости / Экономика

В Кировской области среднестатистическая семья должна банкам 216 тысяч рублей.

Вчера, 14:00 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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Кировские семьи отдают 35% доходов на погашение кредитов.
 
По сравнению с прошлым годом, по данным проекта ОНФ "За права заемщиков" этот показатель вырос на 29 тысяч рублей.
 
Эксперты проекта zapravazaemschikov.ru обновили статистику. Уровень закредитованности домохозяйств рассчитывается на основании данных Банка России и Росстата как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу.
 
В целом по стране уровень закредитованности составил 28%.
 
Размер средней кредитной задолженности домохозяйства в Кировской области тоже вырос с 187 тысяч рублей - до 216 тысяч. В целом по России этот показатель составил более 273 тысяч рублей.
 
Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила более 15,4 трлн рублей.
 
Одна из причин роста закредитованности - низкая финансовая грамотность населения. Людям, особенно пожилым, часто навязывают кредиты на ненужные им товары и услуги, а те в свою очередь подписывают документы не глядя. Попадаются кировчане и на уловки интернет-мошенников, пытаясь взять кредиты онлайн на выгодных условиях.


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