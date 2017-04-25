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Новости / Экономика

В Лузе запустили новое производство клееного бруса

Сегодня, 11:05 | Просмотров: 115 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Лузе компания "Хольц Хаус" в рамках инвестиционного проекта запустила новое производство клееного бруса. Производство Хольц Хаус - это масштабный инвестиционный проект, реализованный при поддержке фонда развития моногородов. На открытии производства побывала и наша съемочная группа.
 
 
Хольц Хаус это предприятие по производству домов из клееного бруса. На данный момент крупнейшее по Приволжскому федеральному округу. Компания занимается углубленной переработкой древесины, в том числе экспортом пиломатериалов и клееного бруса в страны Евросоюза и Ближнего Востока. На сегодняшний день благодаря инвестиционным проектам Хольц Хаус создано более 250 рабочих мест, к концу года их численность достигнет 300, в этом году планируется поступление налогов во все уровни бюджетов до 70 миллионов рублей.

В Лузе запустили новое производство клееного брусаНИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ООО "ХОЛЬЦ ХАУС":
«В ходе реализации третьей очереди, что мы сегодня обсуждали, численность работающих на предприятии в 2021 году будет 400 человек. Это все жители города Луза. Я хочу сказать, что в городе достаточное количество квалифицированных кадров, которые остались от работы Лузского ЛПК и которые все эти годы ждали, что что-то на этой площадке появится и возродится. Огромная благодарность фонду развития и моногородов, правительству, что мы втроем смогли это сделать и эту надежду осуществить».
 
 
Правительство Кировской области уделяет особое внимание развитию лесопромышленного комплекса региона и привлечению в него инвестиций для создания высокотехнологичных лесоперерабатывающих производств по выпуску конкурентноспособных видов продукции для потребления, как на российском, так и на зарубежном рынках.

В Лузе запустили новое производство клееного брусаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, если мы вместе объединим усилия, будем делать так: создание высокотехнологичных рабочих мест, формирование комфортной городской среды, формирование воспитания и обучения подрастающего поколения, то здесь нас ждет успех. В том числе и в реализации национальных проектов и задач, которые перед нами поставил президент в майских указах. Другого пути у нас нет. Но и я думаю, что такие комфортные условия для работы должны привлекать людей вернуться с вахт работать в своем родном городе, получать достойную заработную плату».
 
 
У фонда развития моногородов длинная история сотрудничества: вместе строилась инфраструктура для производственной площадки, позже Фонд выдал займ для нового завода. Люди постепенно возвращаются в моногород, а это самый важный показатель эффективности проекта.

В Лузе запустили новое производство клееного брусаИРИНА МАКИЕВА, ДИРЕКТОР "ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ":
«Мы хотим, чтобы фонд расширил свои возможности финансовой поддержки и рефинансировал кредиты и чтобы расширил функционал поддержки лизинга. Когда мы все эти инструменты сложим, то первое, что мы сделаем, возможности Хольц Хауса сначала распространим на моногорода Кировской области, а затем такие возможности будем смотреть и дальше».
 
 
В планах компании строительство третьей очереди производства по изготовлению мебельного щита, производство топливных пеллет и клеёной балки. Стоит добавить, что Правительство региона поставило перед предприятием и ряд задач. Одна из них – разработка социально-значимых проектов: строительство ФАПов, школ и детских садов из дерева. Переход на строительство зданий из дерева позволит снизить себестоимость квадратного метра общей площади и сроки строительства.


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