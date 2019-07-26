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Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.

Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.

Сегодня, 15:06
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Юлия Шалаева

С 2020 года в Кировской области начнут производить первую отечественную вакцину против полиомиелита на штаммах СЭбина. Считается, что эта вакцина более безопасна и будет востребована не только в России, но и за рубежом. Юлия Шалаева побывала на площадках, где будут производить препарат.

Биотехнологическое производство в "Нанолеке" было запущено в 2017 году. Тогда же состоялся первый розлив инактивированной вакцины от полиомиелита. Производство биопрепарата сложное и требует особой стерильности. Вакцина замешивается в одноразовом реакторе, а затем подается в изолятор, где непосредственно происходит сам розлив.

НАТАЛЬЯ ИСАКОВА, МАСТЕР СМЕНЫ:
«Система одноразовая. Через четыре насоса-дозатора она прокачивает иглы и наполняет флаконы определенной дозой».

Во время розлива в чистом цехе обязательно ведется санитарный контроль смывов с одежды, рук, инвентаря и оборудования. Сотрудницам строго запрещено пользоваться косметикой, кремами и парфюмом.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы попасть в зону чистоты класса "д" недостаточно надеть бахилы и халат. Здесь нужна защита посерьезнее. Во-первых, нужно хорошо продезинфицировать руки, во-вторых, надеть специальный защитный костюм, очки и обувь».

Все оборудование автоматизировано. Специалисты следят, чтобы не было сбоев и дефектов. Вмешаться в работу линии можно только бесконтактно, с помощью специальных стерильных перчаток.

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ:
«Пять лет назад ощущался острый дефицит вакцины от полиомиелита - это социально значимое заболевание, поэтому мы взяли на себя обязательство поставить данную вакцину и снабдить население в рамках национального календаря прививок».

На сегодняшний день вакцина от полиомиелита делается на основе зарубежных субстанций. Однако с 2020 года на Нанолеке начнут производить вакцину, разработанную российскими учеными.

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ:
«Она более совершенна, так как она на штаммах Сэбина. Это не инактивированные штаммы, а более безопасные для человека и маленьких детей. ВОЗ направлена на постепенную замену всех инактивированных вакцин на более безопасные».

Штаммами Сэбина называют живые ослабленные клетки вируса, которые в 50-е годы 20-го века вывел американский ученый-вирусолог Альберт Сэбин. Однако полноценно испытать данную вакцину тогда не удалось, так уже существовала вакцина Джонаса Солка, который изобрел ее тремя годами раньше. В её состав входили инактивированные (убитые) вирусы всех трех типов. Сегодня наступило время и для живых штаммов Сэбина, которые станут основой российской вакцины от полиомиелита.

- Собираетесь ли вы выходить на экспорт?
- Конечно. К 2025 году мы планируем выйти на экспорт - более 25 млн. упаковок. Это будет уже новая вакцина, которую мы произведем совместно с институтом Чумакова.

Новое производство будет построено на принципе полного цикла - а это значит, завод получит дополнительную поддержку от государства. Вакцина станет не только полностью отечественным инновационным препаратом, но и сыграет важную роль в процессе импортозамещения.

Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.

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