Вакцина против полиомиелита - вятский продукт.

С 2020 года в Кировской области начнут производить первую отечественную вакцину против полиомиелита на штаммах СЭбина. Считается, что эта вакцина более безопасна и будет востребована не только в России, но и за рубежом. Юлия Шалаева побывала на площадках, где будут производить препарат.Биотехнологическое производство в "Нанолеке" было запущено в 2017 году. Тогда же состоялся первый розлив инактивированной вакцины от полиомиелита. Производство биопрепарата сложное и требует особой стерильности. Вакцина замешивается в одноразовом реакторе, а затем подается в изолятор, где непосредственно происходит сам розлив.Во время розлива в чистом цехе обязательно ведется санитарный контроль смывов с одежды, рук, инвентаря и оборудования. Сотрудницам строго запрещено пользоваться косметикой, кремами и парфюмом.Все оборудование автоматизировано. Специалисты следят, чтобы не было сбоев и дефектов. Вмешаться в работу линии можно только бесконтактно, с помощью специальных стерильных перчаток.На сегодняшний день вакцина от полиомиелита делается на основе зарубежных субстанций. Однако с 2020 года на Нанолеке начнут производить вакцину, разработанную российскими учеными.Штаммами Сэбина называют живые ослабленные клетки вируса, которые в 50-е годы 20-го века вывел американский ученый-вирусолог Альберт Сэбин. Однако полноценно испытать данную вакцину тогда не удалось, так уже существовала вакцина Джонаса Солка, который изобрел ее тремя годами раньше. В её состав входили инактивированные (убитые) вирусы всех трех типов. Сегодня наступило время и для живых штаммов Сэбина, которые станут основой российской вакцины от полиомиелита.Новое производство будет построено на принципе полного цикла - а это значит, завод получит дополнительную поддержку от государства. Вакцина станет не только полностью отечественным инновационным препаратом, но и сыграет важную роль в процессе импортозамещения.