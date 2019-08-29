В Кирове прошло совещание по развитию конкуренции

Что подразумевает под собой Национальный план развития конкуренции, и насколько успешно работает антимонопольная служба в нашем регионе? В Кирове состоялось совещание по вопросам содействия развитию конкуренции на территории области.На совещании были подняты важнейшие вопросы для развития конкуренции в области: разработка плана мероприятий "дорожной карты" по содействию развития конкуренции в регионе на 2019-24 годы, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере.По итогам прошлого года количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти в Кировской области увеличилось на 5% со 107 до 112, Андрей Кашеваров отмечает, что это некритично. Доля закупок малым и средним предпринимательством наоборот снизилась - на 3%. Одним из проблемных вопросов является постепенная ликвидация унитарных предприятий. В нашей области сократили 20 таких организаций, но одновременно было создано 10 новых.На 10 рынках из 33 достигнуты стопроцентные показатели организации частной формы собственности, на 12 - более 80%. Также проводился ряд мероприятий для развития конкурентной среды, на некоторых рынках план был перевыполнен.По словам заместителя руководителя ФАС России "дорожная карта" в нашей области выполняется динамично.