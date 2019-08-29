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В Кирове прошло совещание по развитию конкуренции

В Кирове прошло совещание по развитию конкуренции

Сегодня, 11:20
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Альбина Самигуллина

Что подразумевает под собой Национальный план развития конкуренции, и насколько успешно работает антимонопольная служба в нашем регионе? В Кирове состоялось совещание по вопросам содействия развитию конкуренции на территории области.

На совещании были подняты важнейшие вопросы для развития конкуренции в области: разработка плана мероприятий "дорожной карты" по содействию развития конкуренции в регионе на 2019-24 годы, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере.

АНДРЕЙ КАШЕВАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ:
«Это повышение удовлетворенности потребителей, повышение экономической эффективности и конкурентноспособности, стабильный рост и развитие многоукладной экономики».

По итогам прошлого года количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти в Кировской области увеличилось на 5% со 107 до 112, Андрей Кашеваров отмечает, что это некритично. Доля закупок малым и средним предпринимательством наоборот снизилась - на 3%. Одним из проблемных вопросов является постепенная ликвидация унитарных предприятий. В нашей области сократили 20 таких организаций, но одновременно было создано 10 новых.

АНДРЕЙ КАШЕВАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ:
«Мы подготовили законопроект, который предусматривает, по сути дела, запрет на создание новых ГУПов, МУПов и ликвидацию действующих на конкурентных рынках».

На 10 рынках из 33 достигнуты стопроцентные показатели организации частной формы собственности, на 12 - более 80%. Также проводился ряд мероприятий для развития конкурентной среды, на некоторых рынках план был перевыполнен.

НАТАЛЬЯ КРЯЖЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Перевыполнение, например, оно существует на рынке детского отдыха и оздоровления, когда мы предоставляли субсидии на возмещение части стоимости путевок, это позволило существенно увеличить количество отдохнувших детей, и плановые значения мы перевыполнили в 2.5 раза».

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом, Кировская область по конкурентноспособности, по тому, как нас оценивает федеральная антимонопольная служба, за прошедший год поднялась в рейтинге на 26 позиций, сейчас находится где-то в середине, среди 85 регионов - это достаточно приличное достижение».

По словам заместителя руководителя ФАС России "дорожная карта" в нашей области выполняется динамично.

В Кирове прошло совещание по развитию конкуренции

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