Декриминализация лесного сектора экономики региона

Правительство Кировской области уже сегодня может говорить о результатах межведомственной работы по декриминализации лесного сектора экономики региона. О положительных и отрицательных моментах в этой сфере расскажем в нашем сюжете.С декабря 2018 года благодаря комплексной работе, которая проводится с лесозаготовительными бригадами, было официально трудоустроено более 1000 человек. В результате за 9 месяцев 2019 года поступления в региональный бюджет от НДФЛ только от предприятий, занимающихся лесным хозяйством и лесозаготовкой, увеличились на 53%. Отмечается снижение количества незаконных рубок и объемов незаконно заготовленной древесины в регионе. Но несмотря на положительные тенденции, есть проблемы, которые требуют неотложного решения.По основной массе раскрытых преступлений по фактам незаконных рубок, подозреваемыми являются работники бригад, при этом оценка действиям самих арендаторов по данным фактам не дается.Отсутствие должного контроля за транспортировкой древесины в регионе, еще одна проблема требующая решения.Завершая совещание Андрей Плитко подчеркнул, что контрольно-надзорная деятельность должна осуществляться в рамках риск-ориентированного подхода.