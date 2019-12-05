Декриминализация лесного сектора экономики региона

Правительство Кировской области уже сегодня может говорить о результатах межведомственной работы по декриминализации лесного сектора экономики региона. О положительных и отрицательных моментах в этой сфере расскажем в нашем сюжете.
С декабря 2018 года благодаря комплексной работе, которая проводится с лесозаготовительными бригадами, было официально трудоустроено более 1000 человек. В результате за 9 месяцев 2019 года поступления в региональный бюджет от НДФЛ только от предприятий, занимающихся лесным хозяйством и лесозаготовкой, увеличились на 53%. Отмечается снижение количества незаконных рубок и объемов незаконно заготовленной древесины в регионе. Но несмотря на положительные тенденции, есть проблемы, которые требуют неотложного решения.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не соблюдается налоговая дисциплина в лесном секторе экономки региона всеми хозяйствующими субъектами».
ДМИТРИЙ ШЕРСТНЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вызывает недоумение, почему прокуроры Опаринского, Подосиновского, Санчурского, Фаленского районов находят основания для реагирования и обеспечивают надлежащее взаимодействие в том числе с налоговыми органами, органами местного самоуправления, а в таких крупных районах как Лузский, Малмыжский и Вятско-Полянский, где имеется значительное количество в том числе пунктов переработки древесины, факты привлечения работников к труду на бездоговорной основе не выявляются».
По основной массе раскрытых преступлений по фактам незаконных рубок, подозреваемыми являются работники бригад, при этом оценка действиям самих арендаторов по данным фактам не дается.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наказали одного, посадили, административку наложили, завтра придет другой, который будет заниматься ровно тем же самым, потому, что интересант это тот, кто непосредственно нанимает их на работу и является собственно говоря с высокой степенью вероятности арендатором данного лесного участка».
Отсутствие должного контроля за транспортировкой древесины в регионе, еще одна проблема требующая решения.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я предлагаю всем заинтересованным органам, прежде всего контролирующим, правоохранительным эту историю воспринимать как огромную просьбу и целеполагание, для чтобы в каком-то смысле эту работу в данном направлении перестроить».
Завершая совещание Андрей Плитко подчеркнул, что контрольно-надзорная деятельность должна осуществляться в рамках риск-ориентированного подхода.