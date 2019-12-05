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Кировские дольщики могут получить компенсацию из федерального Фонда защиты прав граждан.

Кировские дольщики могут получить компенсацию из федерального Фонда защиты прав граждан.

Сегодня, 10:25
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Кировские дольщики могут получить компенсацию из федерального Фонда защиты прав граждан.

Речь идет о дольщиках многоквартирных домов в переулке Березниковском, 38 и 40, г. Кирова.

Застройщик ООО «Тектон» нарушил сроки строительства и сдачи объектов, в результате чего пострадал 161 дольщик.

13 февраля 2019 года Арбитражный суд Кировской области ввёл процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Тектон». Степень готовности объекта на пер. Березниковский, 38, составляет около 40%. На объекте по адресу пер. Березниковский, 40, частично выполнены подготовительные работы по выравниванию площадки для строительства объекта. Строительные работы на обоих объектах в настоящее время не ведутся.

Объекты ООО «Тектон» признаны проблемными и включены в единый реестр подобных объектов.

Данные кировских дольщиков ООО «Тектон» министерство строительства Кировской области передаст в федеральный Фонд защиты прав граждан для получения ими компенсации.

Добавим, что часть граждан, вложивших средства в объекты ООО «Тектон», уже получили компенсации от страховой компании.

Напомним, что в декабре 2019 года губернатор Кировской области Игорь Васильев издал распоряжение "Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кировской области".

В реестр проблемных объектов включены дома в Кирове: ул.Мичуринская, 3; ул.Преображенская, 95; ул.Современная, 13 (1, 2, 3 и 4 секции); ул.Пугачева, 29а; ул.Ленина, 31; пер.Березниковский, 40. Также в списке один дом в Кирово-Чепецком районе - дер.Шутовщина, ул.Полянская, 4.
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