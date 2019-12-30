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Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий

Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий

Вчера, 12:24
406
Валентина Палкина
Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий


С 1 января в Кировской области началась реализация пилотного проекта «Прямые выплаты». Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также по больничным листам будут поступать непосредственно на счёт гражданам через Фонд социального страхования.

Новая модель тесно связана с переходом на электронные больничные листы. Порядок прямых выплат позволит получать пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя. Рассчитывать и перечислять пособия с нового года будет не бухгалтерия предприятия, а региональное отделение Фонда соцстраха. В первую очередь это касается тех, кто работает по трудовым договорам.

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Данный лист в электронной форме выдается во всех государственных лечебных учреждениях и в большинстве частных, в настоящее время выдано уже более 65 тысяч листов нетрудоспособности, таким образом, система здравоохранения тоже готова к переходу на данный проект».

Следует отметить, что пособие за первые три дня временной нетрудоспособности сотрудника по-прежнему назначает и выплачивает работодатель.

За остальные дни больничного - перечисление напрямую от Фонда, также новшество коснется социальных выплат по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; пособий при рождении ребенка и по уходу - до полутора лет; оплаты дополнительного отпуска пострадавшим на производстве. Многие крупные предприятия освоение тестовой программы начали задолго до введения нового порядка.

ЕЛЕНА ПОПОВА, БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ:
«Мы проконсультировали своих сотрудников. чтобы они брали электронные больничные листы, выплаты по которым происходят напрямую из ФСС в более короткие сроки. Чем для нас хорош новый механизм - для бухгалтера упростится сдача отчетности 4-ФСС и взаимодействие с Фондом будет полностью в электронном виде».

Раньше получение пособий было привязано к дате выплаты зарплаты в организации. Сейчас, к примеру, ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться отделением Фонда с 1 по 15 число следующего месяца. Так, выплаты за январь мамы получат в феврале. Причем, всем необходимо будет написать заявление с указанием способа получения.

Когда сотрудник принесет документы, подтверждающие право на пособие, необходимо убедиться в том, что они корректны. Если в процессе обработки обнаружатся ошибку, документы будут возвращены работодателю для исправления.

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Мы будем выставлять извещение, чтобы работодатель уточнял эти данные, это будет отодвигать сроки выплат, поэтому правильность заполнения этих данных и внимательность играет большую роль».

Добавим, что размер и порядок расчета пособий остаются прежними. Общий срок для выплаты - 10 календарных дней после получения сведений от работодателя.
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