Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий

С 1 января в Кировской области началась реализация пилотного проекта «Прямые выплаты». Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также по больничным листам будут поступать непосредственно на счёт гражданам через Фонд социального страхования.Новая модель тесно связана с переходом на электронные больничные листы. Порядок прямых выплат позволит получать пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя. Рассчитывать и перечислять пособия с нового года будет не бухгалтерия предприятия, а региональное отделение Фонда соцстраха. В первую очередь это касается тех, кто работает по трудовым договорам.Следует отметить, что пособие за первые три дня временной нетрудоспособности сотрудника по-прежнему назначает и выплачивает работодатель.За остальные дни больничного - перечисление напрямую от Фонда, также новшество коснется социальных выплат по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; пособий при рождении ребенка и по уходу - до полутора лет; оплаты дополнительного отпуска пострадавшим на производстве. Многие крупные предприятия освоение тестовой программы начали задолго до введения нового порядка.Раньше получение пособий было привязано к дате выплаты зарплаты в организации. Сейчас, к примеру, ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться отделением Фонда с 1 по 15 число следующего месяца. Так, выплаты за январь мамы получат в феврале. Причем, всем необходимо будет написать заявление с указанием способа получения.Когда сотрудник принесет документы, подтверждающие право на пособие, необходимо убедиться в том, что они корректны. Если в процессе обработки обнаружатся ошибку, документы будут возвращены работодателю для исправления.Добавим, что размер и порядок расчета пособий остаются прежними. Общий срок для выплаты - 10 календарных дней после получения сведений от работодателя.