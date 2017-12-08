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Новости / Образование

В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного дела

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 164 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного дела. Новое направление открывается с нового года в ВятГУ при кафедре экологии и природопользования.

Лесная отрасль региона развивается и ей "как воздух" сегодня нужны квалифицированные кадры, особенно молодые и активные. Решить проблему дефицита специалистов можно только возродив лесное образование в области.

В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного делаСТАНИСЛАВ КНЯЗЕВ, И.О. ДИРЕКТОРА КОГКУ "КИРОВЛЕСЦЕНТР":
«В нашем учреждении на сегодняшний день работают 289 участковых лесничих и 50 инженеров. Наша организация занимается охраной лесов от нарушения лесного законодательства. У нас существует проблема, что часть сотрудников учреждения являются людьми пенсионного возраста, поэтому нам нужны молодые кадры».

С предложением по подготовке кадров для лесной отрасли на базе Вятского Опорного вуза выступил зампред областного Правительства Максим Кочетков. И вот, с 2018 года по специальности "Лесное дело" начнут готовить выпускников, которые гарантированно найдут работу в лесном хозяйстве и через десятилетия.

В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного делаМАРИНА МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лесной комплекс Кировской области нуждается в грамотных и квалифицированных специалистах. Поэтому для развития кадрового потенциала региона Правительством была проведена большая работа по созданию и открытию обучения по направлению "Лесное дело" на базе ВятГУ. Первый выпуск планируется уже в 2022 году».

Первый набор из 20-ти студентов будет проходить в августе 2018 года. Предусмотрено 17 бюджетных мест. Обучение организует кафедра экологии и природопользования ВятГУ - для этого здесь есть все необходимые ресурсы. Студенты уже в процессе обучения смогут проходить практику, как в профильных министерствах, так и в Суводском лесопромышленном колледже.

В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного делаЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВКАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Выпускники, а речь идет о бакалавриате, четырехлетнем обучении, будут обладать компетенциями не только в области лесоведения, но и будут активно изучать вопросы управления лесным хозяйством. Это будут инженеры, технические, юридические компетенции - целый комплекс в одном выпускнике».

Кроме того, в 2018 году появится возможность повысить свою квалификацию и действующим работникам лесной сферы. На базе ВятГУ работает Центр компетенций "Использование биологических ресурсов". Научная база Центра поможет решить проблемы, с которыми сталкивается лесная отрасль.

В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного делаНАТАЛЬЯ САВИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" ВЯТГУ:
«Есть лесопользователи, которые не имеют специальной подготовки. Их необходимо научить правильно хозяйствовать и вести работу на своем участке. Это будет лесоведение, лесная таксация, воспроизведение лесов».

Сегодня основные тяготы лесного хозяйства региона - это истощение лесов и нехватка квалифицированных кадров, в том числе научных сотрудников. Справиться с этими трудностями позволит новый образовательный ресурс, которого в регионе ждали много лет.


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