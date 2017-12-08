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В Кирове будут готовить специалистов с высшим образованием в сфере лесного дела. Новое направление открывается с нового года в ВятГУ при кафедре экологии и природопользования.Лесная отрасль региона развивается и ей "как воздух" сегодня нужны квалифицированные кадры, особенно молодые и активные. Решить проблему дефицита специалистов можно только возродив лесное образование в области.С предложением по подготовке кадров для лесной отрасли на базе Вятского Опорного вуза выступил зампред областного Правительства Максим Кочетков. И вот, с 2018 года по специальности "Лесное дело" начнут готовить выпускников, которые гарантированно найдут работу в лесном хозяйстве и через десятилетия.Первый набор из 20-ти студентов будет проходить в августе 2018 года. Предусмотрено 17 бюджетных мест. Обучение организует кафедра экологии и природопользования ВятГУ - для этого здесь есть все необходимые ресурсы. Студенты уже в процессе обучения смогут проходить практику, как в профильных министерствах, так и в Суводском лесопромышленном колледже.Кроме того, в 2018 году появится возможность повысить свою квалификацию и действующим работникам лесной сферы. На базе ВятГУ работает Центр компетенций "Использование биологических ресурсов". Научная база Центра поможет решить проблемы, с которыми сталкивается лесная отрасль.Сегодня основные тяготы лесного хозяйства региона - это истощение лесов и нехватка квалифицированных кадров, в том числе научных сотрудников. Справиться с этими трудностями позволит новый образовательный ресурс, которого в регионе ждали много лет.