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Новости / Образование

В Арбаже детей из детского сада, где обрушилась стена, перевели во второй корпус учреждения.

Вчера, 13:26 | Просмотров: 181 | Версия для печати
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ЧП в муниципальном детсаде "Солнышко" произошло 19 марта 2018 года.
 
У одного из корпусов учреждения разрушилась часть кирпичной кладки стены. Кирпичи упали на улицу рядом со служебным входом. Обычно детей там не бывает.
 
Ни дети, ни персонал детсада не пострадали. Малышей в это время в корпусе не было.
 
Фактически его посещали 78 детей. Решено перевести их во второй корпус учреждения. Увеличение количества групп будет проведено без ущерба для остальных детей. Пострадавшее здание корпуса закрыто.
 
Причину разрушения части стены должна установить экспертиза. Известно, что здание было построено более сорока лет назад, и продолжительное время у него протекала крыша.


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