Лучшие выпускники прошлых лет дали советы старшеклассникам

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Кировчане присоединились к Всероссийской акции "100 баллов для победы". Выпускники прошлых лет, получившие максимальный результат по ЕГЭ, давали советы старшеклассникам.Сдавать сессию в вузе гораздо сложнее, считает студентка второго курса. Анна Фалеева получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и сейчас делится своим опытом подготовки к экзаменам. Секрет успеха у каждого свой, важнее всего - не растеряться.Акция «100 баллов для победы» призвана снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Отметим, что кировчане на Едином госэкзамене стабильно показывают высокие результаты. По большинству предметов они выше, чем в среднем по России. В прошлом году 100 баллов получил 61 участник ЕГЭ.Добавим, что Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала 5 апреля в Новосибирске, затем эстафету подхватили другие регионы. В этом году акция проходит в четвёртый раз и посвящается Году добровольца в России.