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Новости / Образование

Лучшие выпускники прошлых лет дали советы старшеклассникам

Вчера, 15:16 | Просмотров: 195 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировчане присоединились к Всероссийской акции "100 баллов для победы". Выпускники прошлых лет, получившие максимальный результат по ЕГЭ, давали советы старшеклассникам.

Сдавать сессию в вузе гораздо сложнее, считает студентка второго курса. Анна Фалеева получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и сейчас делится своим опытом подготовки к экзаменам. Секрет успеха у каждого свой, важнее всего - не растеряться.

Лучшие выпускники прошлых лет дали советы старшеклассникамАННА ФАЛЕЕВА, ВЫПУСКНИЦА 2016 ГОДА:
«На экзамене главное - быть уверенным в том, что вы знаете, как решать каждое задание, тем более ребята готовились несколько лет к этому, и еще - не стоит отвлекаться на какие-то внешние факторы, на низкие парты в аудитории, на какой-то шум, то есть, нужно быть полностью сосредоточенным и уверенным в себе».

Акция «100 баллов для победы» призвана снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Отметим, что кировчане на Едином госэкзамене стабильно показывают высокие результаты. По большинству предметов они выше, чем в среднем по России. В прошлом году 100 баллов получил 61 участник ЕГЭ.

Лучшие выпускники прошлых лет дали советы старшеклассникамНИКОЛАЙ ШАЛАГИНОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
«Надо правильно рассчитать время экзамена, правильно сориентироваться в работе с черновиком и вовремя все, что наработано, перенести в соответствующие бланки ответов, дополнительного времени вам никто не предоставит, и может получиться, что вы решили все правильно, но не успели переписать».

Добавим, что Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала 5 апреля в Новосибирске, затем эстафету подхватили другие регионы. В этом году акция проходит в четвёртый раз и посвящается Году добровольца в России.


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