В Кирове начался фестиваль английского языка
Фестиваль We live on the same planet проводится в Кирове второй год подряд. В этот раз темы для выступлений должны были вписываться в понятие "добровольчества", потому что 2018 год в России объявлен годом волонтёров.
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain...
Пока Алина пела песню, она держала в руках игрушку, у которой при солнечном свете листочки начинают двигаться и качаться из стороны в сторону. В этом был особый смысл.
АЛИНА ГАРИФУЛЛИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ЛИЦЕЯ Г. МАЛМЫЖА:
«Росточек, потому что девочка на экране тоже спасла росточек, чтобы спасти себе жизнь. Конечно же, я готовилась, слушала оригинал, и были другие исполнители, Ярослава Дягтерёва. Я слушала их и получалось».
Организаторы фестиваля возлагают большие надежды на детей, которые сегодня удачно выступили, и строят планы на будущее.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, РЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этих победителей мы дальше будем брать на заметочку, с этими ребятами работать, и мы хотим выйти с инициативой в министерство образования, чтобы этот фестиваль стал региональным, на уровне ПФО, а если получится, то и всероссийским».
Английский уверенно стоит на первом месте в России среди иностранных языков, которые изучают в школе, потому что на нем говорит почти 1 миллиард человек на планете. Благодаря интернету, общаться по-английски можно с кем угодно, быть в курсе новостей, читать книги на языке оригинала, смотреть фильмы. Владение английским - это другое качество жизни, даже если поездки в англоязычные страны позволить могут себе пока не все.
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