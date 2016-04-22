ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

20 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.3222
EURO: 75.6532
Погода в городе Кирове:
вечером:  -3...-1°C
ночью:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове начался фестиваль английского языка

Вчера, 17:45 | Просмотров: 172 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Песни, стихи, проза - и все это на английском языке. В Институте развития образования Кировской области прошел фестиваль "Мы живем на одной планете".

Фестиваль We live on the same planet проводится в Кирове второй год подряд. В этот раз темы для выступлений должны были вписываться в понятие "добровольчества", потому что 2018 год в России объявлен годом волонтёров.

Выбор песен, стихов и прозы у детей и их педагогов был большой, а жюри - совсем не строгим. Один из участников по-русски прочитал стихотворение английского поэта Уистена Одена "Блюз для беженцев ", и это оно было встречено овациями. Трудно было не заметить выступление Алины Гарифуллиной ученицы из Малмыжского лицея. Девочка исполнила хит Майкла Джексона.
 
 
What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain...

Пока Алина пела песню, она держала в руках игрушку, у которой при солнечном свете листочки начинают двигаться и качаться из стороны в сторону. В этом был особый смысл.

В Кирове начался фестиваль английского языкаАЛИНА ГАРИФУЛЛИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА ЛИЦЕЯ Г. МАЛМЫЖА:
«Росточек, потому что девочка на экране тоже спасла росточек, чтобы спасти себе жизнь. Конечно же, я готовилась, слушала оригинал, и были другие исполнители, Ярослава Дягтерёва. Я слушала их и получалось».

Организаторы фестиваля возлагают большие надежды на детей, которые сегодня удачно выступили, и строят планы на будущее.

В Кирове начался фестиваль английского языкаЛАРИСА КОПЫСОВА, РЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этих победителей мы дальше будем брать на заметочку, с этими ребятами работать, и мы хотим выйти с инициативой в министерство образования, чтобы этот фестиваль стал региональным, на уровне ПФО, а если получится, то и всероссийским».
 
Английский уверенно стоит на первом месте в России среди иностранных языков, которые изучают в школе, потому что на нем говорит почти 1 миллиард человек на планете. Благодаря интернету, общаться по-английски можно с кем угодно, быть в курсе новостей, читать книги на языке оригинала, смотреть фильмы. Владение английским - это другое качество жизни, даже если поездки в англоязычные страны позволить могут себе пока не все.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Вятка перешла рубеж нулевого поста

15:46 20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

Этого Дня Победы она не дождалась...

15:43 20.04.2018


Этого Дня Победы она не дождалась...

В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

12:18 19.04.2018


В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

12:05 19.04.2018


Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

11:59 19.04.2018


Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

11:56 19.04.2018


18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

За сутки Вятка поднялась на 21 см

11:50 19.04.2018


За сутки Вятка поднялась на 21 см

Все новости

Вести. Кировская область

Литературно-краеведческий десант в Перекопе

15:15 20.04.2018


Литературно-краеведческий десант в Перекопе

В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"

11:38 20.04.2018


В областном сборном пункте прошел очередной "День призывника"

Каким будет туристический сезон в Кирове?

10:16 20.04.2018


Каким будет туристический сезон в Кирове?

Пленум ветеранов о детях войны

10:14 20.04.2018


Пленум ветеранов о детях войны

На театральной площади прошла первая репетиция парада

10:09 20.04.2018


На театральной площади прошла первая репетиция парада

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирово-Чепецке проходит фестиваль-конкурс иностранного языка

22.04.2016


В Кирово-Чепецке проходит фестиваль-конкурс иностранного языка

В Кирове прошел фестиваль инновационных проектов

07.02.2018


В Кирове прошел фестиваль инновационных проектов

В Кирове прошел фестиваль французских театров

12.05.2017


В Кирове прошел фестиваль французских театров

Фестиваль объединяет поколения

21.08.2009


Фестиваль объединяет поколения

Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайн

26.06.2017


Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайн

В Кирове прошел второй Фестиваль инновационных проектов в области образования

21.04.2016


В Кирове прошел второй Фестиваль инновационных проектов в области образования

Популярные новости

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх