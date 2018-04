В Кирове начался фестиваль английского языка

Поделиться новостью:

Выбор песен, стихов и прозы у детей и их педагогов был большой, а жюри - совсем не строгим. Один из участников по-русски прочитал стихотворение английского поэта Уистена Одена "Блюз для беженцев ", и это оно было встречено овациями. Трудно было не заметить выступление Алины Гарифуллиной ученицы из Малмыжского лицея. Девочка исполнила хит Майкла Джексона.

Песни, стихи, проза - и все это на английском языке. В Институте развития образования Кировской области прошел фестиваль "Мы живем на одной планете".Фестиваль We live on the same planet проводится в Кирове второй год подряд. В этот раз темы для выступлений должны были вписываться в понятие "добровольчества", потому что 2018 год в России объявлен годом волонтёров.Пока Алина пела песню, она держала в руках игрушку, у которой при солнечном свете листочки начинают двигаться и качаться из стороны в сторону. В этом был особый смысл.Организаторы фестиваля возлагают большие надежды на детей, которые сегодня удачно выступили, и строят планы на будущее.Английский уверенно стоит на первом месте в России среди иностранных языков, которые изучают в школе, потому что на нем говорит почти 1 миллиард человек на планете. Благодаря интернету, общаться по-английски можно с кем угодно, быть в курсе новостей, читать книги на языке оригинала, смотреть фильмы. Владение английским - это другое качество жизни, даже если поездки в англоязычные страны позволить могут себе пока не все.