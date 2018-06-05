ЕГЭ по истории в школе № 10 города Кирова
На экзамен по истории в Кировской области заявились 1350 учеников, желающих сдать химию немного меньше — 991 человек. Для проведения тестов задействовано 53 экзаменационных пункта и 203 аудитории. В Кировской школе номер 10 сегодня проверят свои знания больше 200от человек.
ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА, ЧЛЕН ГЭК:
«Сегодня в этот пункт проведения экзаменов заявилось 226 учащихся. Выпускников прошлых лет, к нам сегодня не подошли. Ну порядка 7-8 школ».
Экзамен по истории школьники редко выбирают просто так. Чаще всего, результаты этого теста необходимы для поступления в ВУЗ на выбранную специальность, поэтому к нему готовятся ответственно и заранее.
ТАТЬЯНА БУТИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ СОШ №5 П. КОСТИНО:
«История — это достаточно сложный предмет, потому что здесь надо знать и даты, и персоналии, безусловно. И соотносить времена. Потому, что есть всеобщая история и есть история России. И кроме того, здесь идет работа и с картой, здесь работа идет с иллюстрацией. Надо определить время, эпоху».
Несмотря на сложность теста, учителя истории, отмечают, что в предыдущие годы результаты по области были достойными. В своих силах уверены и сами ученики. Многие из них закончили тест даже раньше, чем за половину отведенного на экзамен времени. Секрет, по их словам в старательной подготовке.
АЛЕКСАНДР КАТАЕВ, ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ № 18:
«Занимался с учителем на консультациях в течение года. Сам тест довольно средний был. Не сложный, но и не сказать, что легкий. Повезло с сочинением, наверно, все-таки. В целом, задания во второй части были легкие. Единственное, может, с картами налажал только и все».
АНДРЕЙ ПЕСКИЧЕВ, ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ № 18:
«Все были вопросы вполне ожидаемые, сложность вполне решаемая. Если вы учились весь год, то вполне можете все решить на хороший балл.
- У вас какой любимый исторический период?
- Период исторический — новое время, с 17 по 19ый век.
- Почему?
- Ну, в этот период династия Романовых мне очень нравится, почти все правители. И грамотные их действия: расширение территории и увеличение сил Российского государства».
Продолжительность экзамена составляет почти 4 часа. Результаты сданных сегодня тестов, ученики узнают не позднее 20го июня.
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