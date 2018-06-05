ЕГЭ по истории в школе № 10 города Кирова

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Выпускники российских школ сдали ЕГЭ по истории и химии. В Кировской области на эти предметы заявились более 2-ух тысяч человек. Лариса Добриянова побывала в десятой школе и узнала особенности единого госэкзамена по истории в этом году.На экзамен по истории в Кировской области заявились 1350 учеников, желающих сдать химию немного меньше — 991 человек. Для проведения тестов задействовано 53 экзаменационных пункта и 203 аудитории. В Кировской школе номер 10 сегодня проверят свои знания больше 200от человек.Экзамен по истории школьники редко выбирают просто так. Чаще всего, результаты этого теста необходимы для поступления в ВУЗ на выбранную специальность, поэтому к нему готовятся ответственно и заранее.Несмотря на сложность теста, учителя истории, отмечают, что в предыдущие годы результаты по области были достойными. В своих силах уверены и сами ученики. Многие из них закончили тест даже раньше, чем за половину отведенного на экзамен времени. Секрет, по их словам в старательной подготовке.Продолжительность экзамена составляет почти 4 часа. Результаты сданных сегодня тестов, ученики узнают не позднее 20го июня.